朴信惠、崔泰俊拍拖近3年曾傳分手　低調提男友：正在好好交往中

即時娛樂
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今年30歲的韓劇女神朴信惠於2018年3月，與小一歲的男友崔泰俊認愛。不過二人認愛後非常低調，加上男方正於軍隊服役，所以一度傳出二人分手的消息。近日朴信惠宣傳新戲時，難得提起崔泰俊，表示二人仍在好好交往中，非常甜蜜。

朴信惠和崔泰俊三度傳出緋聞，最終在《Dispatch》的助攻下認愛，亦是朴信惠出道以來首段公開的戀情。不過由於二人交往相當低調，從不放閃，只有在2019年被拍到雙雙欣賞IU演唱會，所以曾傳出已分手的消息。可是「No news is good news」，朴信惠近日才難得提起正在當兵的男友，證實二人感情不變。

朴信惠和崔泰俊2019年被拍到一同現身IU演唱會。（網上圖片）

《Dispatch》當時大爆朴信惠和崔泰俊戀情：

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朴信惠近日接受訪問時講到：「事實上是很難的事，雖然不是刻意想公開戀情，但既然已經公開了…現在也正在好好交往中。」害羞地解答了大眾的疑問。不過朴信惠依然希望二人關係能繼續發展，所以向傳媒撒嬌，請求大家也提及多一點電影《#ALIVE》的故事。

朴信惠和崔泰俊認愛後可說是極度低調。（網上圖片）

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