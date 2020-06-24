【乘風破浪的姐姐】最惹火頭評判杜華　每日100萬條負評態度依舊

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》，由30位輕熟女星同場較技，選出最強陣容組成女團，但其實當中有不少觀眾熟悉的女星，包括陳松伶、鍾麗緹、鄭希怡、張雨綺、黃聖依等，她們上節目當然只是綜藝效果，女星們各有捧場客，最讓人意想不到，是她們的粉絲團竟然聯結一致，齊齊聲討評審杜華，究竟杜華是何許人？她又為何會犯眾憎呢？下文為大家揭曉。

杜華被30位女星的粉絲團，集體要求叮走她。（影片截圖）

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《乘風破浪的姐姐》中最近負評爆燈的人，竟然不是30位參賽「姐姐」，而是評審之一杜華，在節目中她最經典的言論，是實力派歌手丁噹獻唱《我是一隻小小鳥》，杜華給了75分，並批評「妳的表現太保守了，所以我的打分也保守一點」，之後又說「丁噹唱得太好了，顯得別人太差，所以不適合成團」，丁噹在現場沒有發難，節目後卻在微博留言「如果什麼也不好才能成團，那趕緊把我淘汰了吧」。杜華胡亂打分，評語又前後矛盾，惹來不少網民不滿，但這只是杜華被討厭的原因之一。

丁噹被杜華指唱得太好，所以不適合組團。（影片截圖）

杜華被批評的第二宗罪，是她在節目中的難看嘴臉及毒舌，節目組找來一班星級姐姐，每一位都是演藝經驗豐富，均能獨當一面，但杜華卻不停標籤她們30歲以上的年紀，又說「女團要整齊劃一，漂亮美麗」，跟節目宗旨完全是背道而馳，而節目組更不停要標出「僅代表杜華女士個人女團標準」，幕後也感受到杜華的言論惹人反感。至於她的第三宗罪，被網民指是欺善怕惡，對於寧靜、黃聖依、王麗坤的一線女星，說話會客氣一點，但對於較年輕的歌手許飛，卻不留情面。

黃曉明在30位姐姐前，變成乖乖小鮮肉。（影片截圖）

其實杜華一手創立的「樂華娛樂」，曾經險些破產收場，而杜華旗下藝人，很多也是半紅不黑，較出名的只有范丞丞，直至王一博憑內地劇《陳情令》爆紅，帶挈杜華成為金牌經理人，搖身一變成為娛樂圈教母，曾批評離巢藝人，應該整個演藝圈一起封殺，而杜華的惹火言論，令她每天收到100萬條負評，但她態度依然，終於在《乘風破浪的姐姐》被粉絲團集體聲討，隨時被節目組叮走，無得留低。

同場加映「姐姐」機場look：