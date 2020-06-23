駱達華18歲學霸女獲英國兩著名學府取錄　現身內地綜藝隨時出道？

18歲嘅Natalie仙氣十足勁有星味。（IG圖片)

曾為TVB的御用奸人嘅駱達華，早年因北上發展而認識了現任太太盧燕，婚後育有一女駱欣言（Natalie），一家三口定居上海。現年18歲嘅Natalie經常在IG晒泳裝照，她今年剛剛於上海惠靈頓國際學校畢業，但已成功獲英國著名學府倫敦大學學院（UCL）及倫敦政治經濟學院（LSE）提供學位，Natalie日前在微博上載兩張學校電郵截圖證明，十分威水。

Natalie在上海就讀嘅惠靈頓國際學校，因每年30萬人仔學費，而被列入為貴族學校。（IG圖片)

雖然Natalie未有透露自己會揀邊一間，但早前佢以鄭爽閏蜜身份出演綜藝節目《讓生活好看》時，鄭爽無意間透露了Natalie本應一月時喺倫敦大學開學，但因為疫情關係，所以一直留在上海。鄭爽雖然同Natalie相差十歲，但二人感情十分要好，Natalie除咗教鄭爽英文之外，又教佢跳舞，連一眾嘉賓都大讚呢名學霸十分成熟，感覺鄭爽更似妹妹。駱達華曾經表示唔反對女兒入行，加Natalie近來先後出演內地綜藝，莫非係試緊水溫？！

囡囡中學畢業，駱達華同老婆亦有出席慶祝派對。

Natalie同鄭爽雖然相差十歲，但原來係閏蜜，之前仲一齊上綜藝節目。

+ 7 + 6 + 5