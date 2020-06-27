【天涯俠醫】38歲唐寧情路坎坷　與舞台劇才子鄧偉傑不敵七年之癢

無綫（TVB）翡翠台深夜重播2004年經典劇集《天涯俠醫》，劇中飾演梁詠琪妹妹、「龍城」護士的唐寧演技自然，仲同林峯有感情戲。重溫16年前的作品，網民激讚唐寧的美貌十年如一日。

劇中飾演梁詠琪妹妹、「龍城」護士的唐寧演技自然。（《天涯俠醫》電視截圖）

童星出身的唐寧擁有標緻五官，亦曾出演過不少劇集，令觀眾留下深刻印象，但自從2010年與年長13年的「舞台劇才子」鄧偉傑結婚後育有一對子女，唐寧便大大減少幕前演出，專心相夫教子。只可惜二人不過「七年之癢」最終離婚收場，唐寧變成單親媽媽努力照顧一對子女。近年，唐寧亦有參與幕前演出但產量不多，她主力做慈善工作，以身作則教導子女成為有愛心的人。

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入行多年，唐寧鮮有緋聞，其中一段是2002年拍攝無綫劇集《牛郎織女》，與歐錦棠演情侶而傳緋聞，男方曾被傳媒影到管接送，但唐寧隨即否認，稱對方只是教她打拳的師傅。直到2007年，唐寧被周刊踢爆與年幼半年、組合農夫成員陸永撻着，之不過這段姊弟戀只維持9個月便極速分手。雖然唐寧從未承認戀情，不過男方就曾在活動中突然承認二人拍拖，而當時又恰巧唐寧在微博上宣布與鄧偉傑結婚。陸永指因為女方已結婚，現在公開應沒有問題，他自爆兩人分開後已很少聯絡，更連對方的電話號碼亦已遺失，不過亦有為對方送上祝福。

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