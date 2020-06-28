【天涯俠醫】客串角色卡士超強　Tim@DearJane床戲連場瞓身演出

由張家輝、林峯、郭羨妮以及唐寧主演的無綫劇集《天涯俠醫》（2004）最近於午夜時段重溫，無論是當年的張家輝，還是林峯主唱《心深吸》的「如深～呼吸貼近天空愛的心～」，相信都勾起觀眾不少回憶，加上主演角色大部分已是離巢藝人，經典難以重現。

不過除了主演陣容強大之外，劇中的配角／容串演員其實亦不容忽視，包括僅出現在首集及後零星出現的梁詠琪，第二集就被劈死的細Dee梁競徽（前名梁烈唯）、只出現在廣西的石醫生夫婦馬國明和盧巧音，飾演孕婦的周家怡，還有第一次拍劇的李施嬅等，16年後，每位都獨當一面。

睇睇佢哋喺《天涯俠醫》嘅樣：

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仲有Tim@DearJane床戲連場！

有梁詠琪當然是喜出望外，但16年前的無綫劇有李施嬅、馬國明、周家怡以及梁競徽等曾是TVB藝員或仍然是TVB藝員參演的確不足為奇。

其實除了梁詠琪之外，還有另一位現時的樂壇巨頭有份客串《天涯俠醫》，他就是Dear Jane的主音黃天翱（Tim）！

Tim在劇中飾演林峯的好友Alex，於第9集因為發生車禍而入院，更意外發現心臟血管有腫瘤要進行「開心手術」，最後雖然手術成功，但Alex卻因為「開心」而慘變植物人，結果在第10集死去。

由於Tim飾演的Alex，由出現到死亡都是重症病人，所以劇中他從頭到尾都躺在床上，由病床到手術床再回到病床，似乎演得非常舒適。

其實Tim在2006年組成「Dear Jane」進軍樂壇之前曾擔任無綫電視《翡翠音樂幹線》節目主持、明珠台英文大使，亦拍過不少廣告，亦參與過多部無綫劇的演出。

睇睇Tim@DearJane嘅「床戲」連場：

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