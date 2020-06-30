星級美顏秘方│王君馨自家養顏術　私授由內靚到外絕技

王君馨（Grace）入行13年，作為女明星，一定要注重保養，keep住成日都咁上鏡。Grace向我們分享了她的自家養顏術，除了外敷，也要內服，由內靚到外！

多年來Grace都有一個習慣，就是天天敷面膜，她說：「無論平貴都敷，就算係5蚊、10蚊、100蚊都無問題，平嘅可以日日敷，如果嗰日有活動就敷貴啲嘅mask。」她建議沖完涼，趁毛孔打開，敷上面膜，敷完之後就進行正常護膚程序，搽上面霜保濕。

除了皮膚外敷產品之外，身體也不容忽視，雖然Grace在外國長大，不過她也很注意飲湯水滋養，她建議根據自己的體質選擇適合自己的湯水，「我嘅體質適合飲靈芝，所以我都不時飲靈芝煲嘅湯。」另外，她亦會服用營養補充品，「我會食維他命C，想健骨就食維他命D加鈣，如果胃口唔好，就會食維他命B，幫助吸收營養。」不過Grace說她不時每天都吃營養補充品，覺得有需要的時候才服用。

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