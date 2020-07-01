樂易玲61歲包房開派對　愛將馮盈盈飲醉被扶上車江嘉敏冇出席

馮盈盈同江嘉敏近日因為「船P」事件而傳出姊妹反目，早前盈盈在IG Post出與TVB高層樂易玲的慶生合照，被指是高調示威。今日（1日）是樂小姐61歲生日，昨晚（30/6）一眾藝人包括苗僑偉、王浩信、吳卓羲、張兆輝、馬德鐘、胡定欣、李施嬅、姚子羚、馮盈盈、陳瀅（Jeannie）、方力申、林盛斌、伍詠薇、蔡潔、麥玲玲、葉念琛等一起為樂小姐慶祝，離開時盈盈被傳媒影到醉醺醺，更要Jeannie扶着上車。

馮盈盈早前在IG曬出與TVB高層樂易玲一起慶生的合照，被指是高調示威。（IG@crystalfyy）

報道指眾人在餐廳豪擲8萬元包房慶祝，而樂小姐的愛將都一一到場慶賀，近日是非纏身的盈盈亦在場，不過江嘉敏就沒有出席。直至凌晨一點幾，眾人陸續離開，當中樂小姐拖住胡定欣離開，而王浩信就由樂小姐的兒子一左一右扶着，至於盈盈未知是不是因為近日與江嘉敏不和而心情不好，離開時醉到要由Jeannie雙手從後扶着上車。

今日（1日）是樂小姐61歲生日，近日她與圈中人相約慶祝。（IG@lokvirginia）

盈盈同江嘉敏因為「船P」事件而傳出姊妹反目。（IG@kaman_kong）