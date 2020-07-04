鍾麗淇與老公慶祝「錫婚」曬10年前咀嘴相　鄭秀文佘詩曼留言祝賀

現年43歲的鍾麗淇（Margaret）2010年與中意混血男友Nardone Ruggero結婚後育有兩名愛女，婚姻生活幸福美滿，Margaret更經常在社交平台大曬與囡囡溫馨互動的時光。適逢今年是結婚十周年，昨晚（3/7），Margaret就在IG上載了與老公拍拖慶祝「錫婚」的照片，Nardone為老婆準備了蛋糕和鮮花，Margaret 寫着：「A decade down...and decades to go. Happy Anniversary Low-Gung！（10年過去，還有很多個10年，周年快樂老公！）」仲分享了當年在婚禮上咀嘴的相片，非常甜蜜。圈中好友鄭秀文、佘詩曼、湯盈盈、周家蔚等都有留言祝賀。

Margaret與老公拍拖慶祝「錫婚」。（IG/ @yogachung）

鍾麗淇婚後育有兩名愛女，8歲大女Isabella患上罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」，曾被醫生診斷活不過兩歲，她手腳軟弱無力不能自行走路，坐的時候身體會傾側倒下，但Margaret和老公從來沒有放棄，在他們的悉心照顧下，Isabella健康成長，上年更入讀特殊學校。而4歲的妹妹Michela亦非常生性，主動幫手照顧家姐，用自己的身體撐着家姐令她不會跌倒，一家四口充滿着濃厚的愛，相信Margaret必定非常欣慰。

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