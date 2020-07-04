許文軒獲雷頌德公開力讚主持功架　無私分享個人訪談心得

無綫（TVB）藝人許文軒（Edmond）的首個個人騷、音樂訪談節目《我們的音樂時代》於星期日晚十一點半J2播出，其中一個環節「與音樂人對話」，前兩集都邀請了雷頌德（Mark）做嘉賓，Edmond更獲對方公開激讚訪問有功架！

Mark在節目出街後，於社交平台激讚Edmond的主持功力，「Thank you very much Edmond！整個訪問我看得很開心，你是難得有心的一個好主持，所有重點清晰，受訪人暢所欲言，多謝找我做你節目的嘉賓！」

許文軒與雷頌德的訪談，困難重重，但最後都順利完成。（資料圖片）

Edmond接受《香港01》訪問，回憶這個訪問得來不易：「上年聽到阿Mark話會返香港4至6日錄新歌，而我當時在內地拍《長年不老》，同公司夾咗時間趕返香港同阿Mark做訪問，最後一日趕得切返嚟，其實我都好唔好意思，阿Mark原本返嚟香港係做嘢，但佢願意用一個朝早接受我訪問。」Edmond非常感激Mark犧牲自己的休息時間抽空接受訪問。

《我們的音樂時代》於6月28日起，逢星期日晚11:30pm J2播出。（資料圖片）

Edmond曾於2003年度參加全球華人新秀歌唱大賽總決賽，2006年加入TVB做主持，有十多年訪談經驗，每次訪問之前都會做足功課：「平日得閒都會睇定啲娛樂新聞，如果要做深入啲嘅訪談，就會睇一啲音樂節目及電台訪問，另外我亦鍾意問一啲私心問題，問自細已經想知嘅問題。」

Edmond會事先準備好問題，想好訪問流程，話題與話題之間自然過渡。他曾被質疑過每次的訪問時間太長，但他堅持讓嘉賓答完問題之後，再追問：「上次同阿Mark做咗個半鐘頭訪問，聽落個半鐘好似好長，但如果問得好，嘉賓答得痛快，其實時間過得好快。」而每次他做完訪問之後，更會親自剪輯，將重點呈現出來。

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