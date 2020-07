許文軒獲雷頌德公開力讚主持功架　無私分享個人訪談心得

無綫(TVB)藝人許文軒(Edmond)的首個個人騷、音樂訪談節目《我們的音樂時代》於星期日晚十一點半J2播出,其中一個環節「與音樂人對話」,前兩集都邀請了雷頌德(Mark)做嘉賓,Edmond更獲對方公開激讚訪問有功架!

Mark在節目出街後,於社交平台激讚Edmond的主持功力,「Thank you very much Edmond!整個訪問我看得很開心,你是難得有心的一個好主持,所有重點清晰,受訪人暢所欲言,多謝找我做你節目的嘉賓!」

許文軒與雷頌德的訪談,困難重重,但最後都順利完成。(資料圖片)

Edmond接受《香港01》訪問,回憶這個訪問得來不易:「上年聽到阿Mark話會返香港4至6日錄新歌,而我當時在內地拍《長年不老》,同公司夾咗時間趕返香港同阿Mark做訪問,最後一日趕得切返嚟,其實我都好唔好意思,阿Mark原本返嚟香港係做嘢,但佢願意用一個朝早接受我訪問。」Edmond非常感激Mark犧牲自己的休息時間抽空接受訪問。

《我們的音樂時代》於6月28日起,逢星期日晚11:30pm J2播出。(資料圖片)

Edmond曾於2003年度參加全球華人新秀歌唱大賽總決賽,2006年加入TVB做主持,有十多年訪談經驗,每次訪問之前都會做足功課:「平日得閒都會睇定啲娛樂新聞,如果要做深入啲嘅訪談,就會睇一啲音樂節目及電台訪問,另外我亦鍾意問一啲私心問題,問自細已經想知嘅問題。」

Edmond會事先準備好問題,想好訪問流程,話題與話題之間自然過渡。他曾被質疑過每次的訪問時間太長,但他堅持讓嘉賓答完問題之後,再追問:「上次同阿Mark做咗個半鐘頭訪問,聽落個半鐘好似好長,但如果問得好,嘉賓答得痛快,其實時間過得好快。」而每次他做完訪問之後,更會親自剪輯,將重點呈現出來。

+ 18 + 17 + 16

【同場加映】──陳婉衡「十件你不知道的事」:初戀同大自己13歲男人拍拖(點擊圖片!)