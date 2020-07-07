林子博生日馬浚偉送驚喜　太太高調示愛：我愛你

林子博的太太董燕君（Shirley）去年被驗出患上罕見癌症，之後林子博又突然遭TVB解約，令他同時面對家庭和失業的困難，幸而圈中多方好友伸出援手，解燃眉之急，而馬浚偉更邀請他演出9月舞台劇《男人40 CEO》。

林子博49歲生日，獲馬浚偉和黎瑞恩送上生日驚喜。（FB圖片／林子博）

舞台劇《男人40 CEO》台前幕後一同送上祝福。（FB圖片／林子博）

子博日前49歲生日，馬浚偉聯同黎瑞恩及一眾台前幕後準備生日驚喜，送上蛋糕祝福，太太Shirley同囝囝亦有現身，令子博非常感動，他在社交網站留言說：「今年生日好開心呀！正日除咗能夠同我最愛嘅家人一齊度過之外，仲有劇中iHotel集團嘅一班『爆笑膠層』唱生日歌過我聽！好Warm呀！多謝CEO馬浚偉！多謝朱秘書Vivian Lai！」

太太Shirley亦在社交網站，向老公送上生日祝福並高調示愛，超級Sweet：「老公，生日快樂！噚日掛住同你慶祝，唔記得咗喺呢度同你講生日快樂㖭！祝你心想事成（我知呢個祝福最着數，要乜有乜！）#我愛你 #原來我哋好少合照」。

太太Shirley公開向老公示愛。（FB圖片／林子博）

子博一家四口慶祝生日。（FB圖片／林子博）

最重要是一家人齊齊整整！（FB圖片／林子博）

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