陳瀅何猷亨拍拖買雞蛋仔　為出席賭王喪禮特地染黑啡髮再染啡開工

現年30歲的陳瀅 (Jeannie) 於2015年曾經與賭王何鴻燊四房公子，現年27歲的何猷亨拍過拖，兩人於2016年分手，兩人再見亦是朋友。而早前就盛傳Jeannie與猷亨翻撻，有指兩人愛火重燃，兩人被影到拍拖到海邊享受浪漫晚餐。日前賭王的喪禮設靈以及大殮儀式，Jeannie亦連續兩日都有到場送別賭王最後一程，陪伴猷亨度過喪父之痛，儀式後兩人又結伴離開，可見她與猷亨關係極好。

兩人早前被影到拍拖到海邊享受浪漫晚餐。(vcg)

昨日就有報道指，有人目睹Jeannie和猷亨在筲箕灣東大街拍拖買雞蛋仔，兩人復合的傳聞甚囂塵上。Jeannie出席賭王喪禮時的髮色是黑色的，昨日她已經染成了啡色。她也有於IG story post出自己去髮型屋整頭的照片，並寫上「work work work」，為開工而把頭髮染回啡色。近日Jeannie正忙於拍攝無綫新劇《七公主》，她的造型就是這個啡色頭髮，明顯她之前是特地把頭髮染黑去出席賭王喪禮。

Jeannie於IG story post出自己去髮型屋整頭的照片。(陳瀅ig)

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