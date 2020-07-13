【中餐廳4】黃曉明移動餐廳隱藏播毒危機　圍觀群眾未有戴口罩

內地綜藝節目《中餐廳4》，因疫情關係改為到內地拍攝，黃曉明、趙麗穎等乘坐餐廳船，21天的旅程途經4個省，在泊岸後開店營業，錄製時更惹來大批群眾圍觀，不過網上流出的路透照片，卻見到藝人、攝影師，以至圍觀人群也沒有戴口罩，而黃曉明一個親民舉動，更隱藏染病危機，下文為大家披露拍攝詳情，幕幕驚心。

黃曉明跟粉絲近距離接觸，彼此也未有戴上口罩。（微博圖片）

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《中餐廳》不經不覺已經拍到第4季，今季主持人有黃曉明、趙麗穎、張亮、李浩菲及林述巍，節目途中不斷有嘉賓加入，對比上3季的拍攝地點，分別是泰國象島、法國科爾馬及意大利西西里島，來到第4季，卻由於全球疫情關係，黃曉明等一行人要留在內地拍攝節目，改為經營一艘餐廳船，由湖北巴東出發，途經長江沿岸城市，每到一處地方都會停留兩天，最後抵達武漢作為終站。

圍觀拍攝的群眾，大部分未有戴上口罩。（微博圖片）

餐廳船泊岸後，黃曉明、趙麗穎等人都會上岸購買食材，然後開張營業，近日節目的路透照在網上瘋傳，清楚見到大批未有戴上口罩的群眾聚集，圍觀黃曉明等人錄製節目，又紛紛取出手機拍照，防疫意識相當薄弱，趙麗穎等藝人更多次跟群眾擦身而過，而黃曉明完全沒有明星架子，跟粉絲握手，令當事人甚為興奮，更將握手過程Po上網，但現在疫情仍未結束，群眾聚集加上近距離接觸，有機會傳播疾病，而黃曉明的餐廳船，便隱藏著播毒風險，看來明星工作時要加強留意自身安全。

同場加映白雲靚相：