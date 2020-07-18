高海寧港姐面試片段首曝光　曾因身材太好被質疑隆胸？

歷年嘅港姐面試都從來不對外公開，喺《大台寶藏》影片，首次公開Ling當年嘅面試影片，好清澀。

無綫不時都會喺其YouTube頻道上載唔少經典片段，或者係因為高海寧（高Ling）近排兩劇（《殺手》、《迷網》）同期抽出，無綫順勢上載一條以「 高海寧『峰』芒初露時 」為題嘅影片。全長三分鐘嘅影片，最吸晴嘅一定係高Ling 2008年參加香港小姐時面試嘅片段，當年只得21歲嘅佢，留有一把長長秀髮，絕對係清純無雜質，喺自我介紹時佢仲話「能夠參加呢項賽事，係我一生嘅榮譽」。

08年嘅港姐去到美國拍攝外景,，呢個亦係吸引高Ling參選嘅原因。高Ling當年因驕人身材而有隆胸之嫌。(視覺中國)

去到決賽當晚，無論係泳衣環節、才藝表演，甚至喺面對評審林敏驄時，都表現得淡定又出色，例如係高Ling提及媽媽係南京人、爸爸係香港人時，林敏驄問到「你爸爸係香港人，點解走去南京搞咁多嘢，係咪做生意時應酬應出嚟？」高Ling就話緣份注定咗父母喺南京相遇，答得十分得體。雖然當年高Ling於五強止步，但睇返當年嘅冠亞季軍：張舒雅、陳倩揚、馬賽都已半消失於娛樂圈，而高Ling則愈戰愈勇，近年更成功擺脫花瓶形象，主演劇集一套接一套播出。

高Ling面對評審林敏驄時，未有被其九唔搭八問題嚇窒。

其實高Ling當年參選時，曾因身材太好而被指隆胸，但當時佢就解釋：「身材係媽咪畀我，好靚好滿意，會好好珍惜。」雖然講係咁講，不過高Ling近年在訪問中，提到參選時因太多負面新聞而感到害怕、唔開心，只希望比賽盡快結束，就連自己能否有任何獎項都已經不在意。

+ 7 + 6 + 5

同場加映：高Ling水著圖輯