35歲李綺雯告別「法國小鮮肉」　公開戀上爆肌型星級健身教練

現年35歲的李綺雯（𡃁妹）自從今年4月約滿無綫電視後就積極轉型做KOL，在YouTube開設個人頻道教煮餸的她，短短三個月已經獲得超過三萬訂閱，成績亮眼。一直被指與「法國小鮮肉」麥凱程（Alex）拍拖的她，日前竟激罕在IG宣布新戀情

麥凱程曾被影到同𡃁妹李綺雯喺鬧市繑手。

𡃁妹在IG上載一張自己深情望住一名「大隻男」的照片，並寫道：「這一年，不易過，但你過了，往後每一年，也許都不易，但，我們一起過。」最後，她透露照片的蛋糕是她親手整，又不忘叫男友記得洗碗，相當Sweet。而該名「大隻男」叫梁愷傑（Ocean）是香港Adidas的簽約健身教練，曾擔任張家輝、鄭秀文Adidas廣告的運動動作指導，相當厲害！

新男友更大隻！（IG/@le.e.man）

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而Ocean亦曾在2018年舉行的《IFBB環球國際健身賽》上一鳴驚人，第一次參加健身賽事的Ocean就已經在該賽事男子型體178cm或以上組别奪得亞軍。而Ocean亦早在今年6月已經上載與𡃁妹的合照，公開戀情！而他亦留言：「今年多災一年，工作既影響更甚，慶幸我生命裏出現了你。多謝你一直在身邊陪伴支持。」

男方大有來頭！（Facebook照片）

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