容祖兒因被發現曾於IG story post了當晚的慶回歸群組片段,並寫上了:「Everybody one two three four」。雖然Joey出post不久已火速將該個story刪除,但仍惹起了網民的熱議,有網民就留言表示:「one two three four 真係4個中呀!」

Joey已火速delete了這個ig story。(容祖兒ig)

當然祖兒並不是幸災樂禍,她立即於IG澄清事件:

(IG@容祖兒)

祖兒未必每時每刻都能update新聞,所以真的未必知道實情,大家不要怪她了。