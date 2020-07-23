【新冠肺炎】確診程凱欣除罩開咪惹負評　FB發文道歉：不再作回應

新冠肺炎近日在香港出現第三波爆發，疫情嚴峻，更有藝人中招，新晉歌手施匡翹、其經理人Apple姐（劉麗萍），以及Apple姐的男友麥德羅於上周六（18/7）確診，而昨日（22日），新城知訊台執行總監程凱欣亦證實確診。

睇睇新城電台7月22日的情況：

新冠肺炎｜新城電台總監程凱欣確診 周一至五有開咪 將暫停運作

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昨日有不少報道指程凱欣曾因為怕焗而除口罩做節目，又有傳言稱她曾「要求」主持和嘉賓除罩做節目以確保節目質素，今日她亦於FB發文交代個人情況時亦有提及此事：「多謝大家的關心和鼓勵， 首先我想向曾經有跟我接觸過的同事及朋友，為他們帶來不便，實在萬二分抱歉。

這兩天收到各方好友的問候和祝福，是我今次疫情中最大的得著。特別是新城電台的團隊精神，也可以在今次事件中深深體驗得到，即使事出突然，但同事們應變能力很高，他們叫我什麼也不用管，只好安心靜養。

我現在醫院接受治療，大家不用擔心，情況穩定，亦已由入院時的獨立房間轉去四人房，並非外間說我病情反覆，現正服用抗生素，當然身體會有一些反應，但基本上不大問題。

認識我的人，向來都知道我積極、樂觀，所以我有信心很快康復出院。至於口罩事宜，我不再作任何回應，多謝關心。

最後，今次疫情實在非常嚴峻，希望大家多加留意，減少社交活動，勤洗手、消毒、戴口罩，相信我和所有香港人都會打贏這場仗。在此再要多謝我的同事，新城團隊。我以你們為傲。」

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而新城知訊台今午（23/7）4時後節目如常，直到明早7時正。明早7時正至9時半將聯播新城財經台節目；節目《全民必buy 》提前半小時即9時半播放，其後的節目一切如常。