《東張西望》買叮叮飯 OL原來係牛雜妹　三個月零收入：咩job都接

《東張西望》搵OL李小姐講述喺便利店買外賣好處。（影片截圖）

本港第三波疫情爆發，政府收緊食肆規管，晚市禁堂食，只准外賣。昨晚播出一集嘅《東張西望》，進行街訪時提到外賣其實亦都有一定風險，之後更搵嚟OL李小姐，講述去減少接觸人，索性放棄外賣，改為去便利店買三文治或「叮叮飯」等獨立包裝嘅食品。

呢位OL原來係「牛雜妹」李亦喬（Monnie）,好造假喎。(monnie216@IG圖片)

節目播出後，唔少網民都即時認出呢位OL李小姐，其實就係「牛雜妹」李亦喬（Monnie），即係KOL又係演員嘅佢，幾時轉行做文員呢？「牛雜妹」接受《香港01》訪問時，略為尷尬承認自己確係《東張》中嘅OL李小姐，笑言節目播出後唔少朋友都認出是她：「咁我都曾經做過文職，所以嚴格上都係OL。」無錯，Monnie話係曾經，因為佢目前都仲想喺演藝事業方面努力，不過由於疫情關係，令佢事業大受影響，試過兩個月零收入。「傾好晒嘅online工作或者拍攝都因為疫情延遲，以前喺價錢方面都好企硬，但而家有job都接，只要係正常，之前好多人都問點解拍嘢無角色名都接，但我覺得如果太計較的話係唔會成功。」

「牛雜妹」話好擔心父母嘅牛雜店生意，自己一有時間就會返去幫手。（monnie216＠IG圖片)

零收入幾個月，「牛雜妹」既要交租、又要養狗同俾家用父母，所以壓力大十分大。她表示近排一有時間就會返爸爸嘅牛雜檔幫手，提到爸爸位於元朗嘅牛雜檔，「牛雜妹」更係哀聲嘆氣：「我未見過爸爸咁灰，因為生意非常大鑊，雖然我喺有用外賣平台、折扣優惠，但都唔夠交租。佢本身打算做多兩年退休，但近排都話如果捱唔住就執咗算數。我唯有慳自己，希望可以幫到少少，但真係好辛苦。」

「牛雜妹」不時都出現TVB，就好似今年三月閃現《開心速遞》，不過原來 TVB從未向她提出過簽約成為旗下藝人。

「牛雜妹」過去原來一直不斷充實自己，就好似去年她曾報名陪月課程兼取得證書，但因為太年輕的關係，佢都預咗無人請。「除咗想有一技傍身，同埋屋企多小朋友，我自己嘅目標係一年要學五樣嘢，覺得對角色投入都有幫助，今年打算學咖啡拉花，不過學嘢要錢，所以而家都好難取捨。」

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牛雜妹曾參選港姐，並參加過viuTV嘅《美選D.n.A》