連詩雅(Shiga)早前憑無綫劇集《那些我愛過的人》中,一場喪喊戲讓視迷留下深刻印象,仲大讚shiga演技大有進步。雖然劇集曲終人散播完,但她仍經常在IG放閃與粉絲互動Keep人氣。今日(24/7)亦不例外在平台發文話:「if you want better go get better」,並附上一張身穿Sports bra性感運動造型相,並在陽太底下擺出動人姿態,展現出完美均勻身形露出小蠻腰,相當吸睛,網民留言話:「係靚嘅!」

大家有冇驚喜呢?(IG:shi_ga)