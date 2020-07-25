九五至尊｜車保羅演出畫龍點睛　新一代TVB「御用丑角」有邊5位？

試問踏足幕前的演員，又有幾多位打從心底想做「丑角」？不過要做出色的「丑角」，挑戰性可能比做主角更加大，因為「丑角」的亮相時間遠遠不及主要演員，而要能夠在短短的幾秒內吸引到觀眾眼球而已印象深刻，絕非易事。而提到醜角，不得不提八両金、苑瓊丹、余慕蓮、李健仁以及馬蹄露等等，當然，昨晚在重播的2003年TVB劇集《九五至尊》中，飾演衰格火鍋店的老闆車保羅亦非常經典！

重溫車保羅在《九五至尊》的演出：

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在網上搜尋「丑角」，流傳經典的來來去去都只有上述幾位，但其實現時單論在TVB中，已經有多位飾演「丑角」效果出色的演員，當中包括有《愛‧回家之開心速遞》的李莫仇（張詩欣飾），最近Cosplay日本動漫《一拳超人》相當神似的戴耀明、「惡人專業戶」的李嘉、《城寨英雄》中的爛賭發魏惠文，還有曾參與2011年香港先生選舉，獲得「演藝潛能大獎」，現時38歲的黃建東，他們的演出都各具特色，例如戴輝明有「御用傻仔」之稱，而黃建東亦曾經為角色刻意增磅凸腩演出，與2011年參選時判若兩人（有圖有真相）！

睇睇佢哋有幾「丑」：

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同場加映：

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