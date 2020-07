韓國女團BLACKPINK絕對是近年最炙手可熱的女團絲毫也不為過,新歌MV《How You Like That》公開32小時觀看次數就突破一億,周五(24日)更超越了美國歌手Ariana Grande,成為世界YouTube訂閱人數最多的女藝人。最近,在《地產仔》表現突出的陳穎欣(Yanny)在個人IG上載一張與張蔓姿、張蔓莎、曾樂彤的穿着校服的合照,並以「BackPain」自居,張蔓莎更以JISOO稱呼Yanny;Yanny又表示自己是領舞,連香港元祖級女團Twins的蔡卓妍(阿Sa)亦留下笑到喊表情符號、顧定軒(Zeno)趁機告白:「I like back pain!」