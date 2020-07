2019年香港小姐冠軍黃嘉雯(Carmaney)經常在社交平台分享生活照,今日(25/7)Carmaney在IG上載了數張仙氣爆燈的照片,她穿上低胸長裙,在湖景的襯托下更顯優雅。她擺出不同Pose再加上一個回眸,感覺性感又帶點小清新。Carmaney寫着:「I see heaven and a pair of angel‘s wing」,網民大讚嘉雯好靚,還盛讚她是凡間的天使。