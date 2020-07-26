九五至尊︱張可頤情路坎坷　與陳容森相戀同居卻未能開花結果

無綫（TVB）深夜時段重播經典劇集《九五至尊》，女主角張可頤在劇中飾演「呂四娘」，角色性格剛強、獨立，是名副其實的女漢子。現年51歲的張可頤已由當家花旦轉型為商界女強人，榮升製作及經理人公司「涵耀星際」CEO。現實中，張可頤同「呂四娘」一樣給人強勢的感覺，或者是因為她身邊缺少一位可依賴、依靠的伴侶。

張可頤在劇中飾演「呂四娘」，角色性格剛強、獨立。（劇照）

入行多年，張可頤的感情史不算豐富，為人所知亦只有三段。第一位男朋友是在中國內地任職公司主席的董波，更獲對方提名參選香港小姐，二人經歷了十年的愛情長跑卻因聚少離多而未能開花結果。後來張可頤與音樂人、身兼經理人的陳容森交往，去到同居階段卻疑因第三者介入，最後分手收場。2003年拍攝樓盤節目時，她認識了從事金融業的屋主曾安邦，相戀三年卻無疾而終。

發表得獎感受提到前男友陳容森時，更一度聲淚俱下。（影片截圖）

近年來，張可頤直言過着單身日子，經歷過愛情路上的崎嶇，她仍然渴望愛情，希望在茫茫人海中找到靈魂相近的那位。就算再堅強、再獨立，底裏還是渴望被愛，被人當小孩般寵着，相信張可頤也是一樣。2003年，她憑《九五至尊》奪得視后，亦正正是她與陳容森分開後的日子。頒獎禮上，她坦言為拍劇犧牲了愛情，失去了普通女孩談戀愛的時間。發表得獎感受提到前男友陳容森時，更一度聲淚俱下，剛強的外表埋藏柔軟的內心。而陳容森後來改名為「三木單丹」，在內地擔任導演，舊情過去，祝願張可頤找到靈魂相近的另一半。

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