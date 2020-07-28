岑杏賢患甲狀腺亢進症　選擇獨自樂觀面對：被人話暴肥都唔公開

Jennifer岑杏賢一向形象健康愛笑，原來身患長期病。（IG：@jenniferjshum）

Jennifer岑杏賢2012年參選香港小姐，奪得最上鏡小姐繼而入行，一直俾人印象樂觀又有氣質，但原來佢受到長期病折磨。Jennifer接受《香港01》訪問時透露：「18歲已開始有甲狀腺亢進症，會手震眼凸頸粗頭暈……」

五年前Jennifer岑杏賢甲狀腺亢進症復發，手震眼凸頸粗頭暈，而且成個人變得腫脹。（IG：@jenniferjshum）

18歲時仲喺英國讀緊書，岑杏賢有一日忽然開始手震眼突頸粗頭暈等，去睇醫生抽血檢驗，先發覺自己患上甲狀腺亢進症：「5年前復發，當時已經入行，剛拍完第一輯《愛回家》，成個人變得好腫脹。有段時間公司幫助減少好多幕前工作，曾經有報道話我唔休做暴肥、有麒麟臂，自己都無怪出面咁睇，不過當時我選擇唔公開患病，唔想好似借個病得到大家注意，希望處理好穩定落嚟先。」

Jennifer岑杏賢話自己當時好勤力隔日到健身室，搵教練訓練，但無論流幾多汗都無助去腫。（IG：@jenniferjshum）

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甲狀腺亢進症除非做手術如果唔係基本上無斷尾，Jennifer指醫生都話只要病發，就起碼要食兩三年藥，而且會容易復發，呢一刻亦只能話穩定落嚟。五年前復發時，Jennifer好快去睇醫生，點知差啲出事：「醫生開左藥一日要食8粒，呢個病嚟講算言劑量，食咗一個月覺得唔對路，個人腫得好緊張，一起身覺得自己好腫脹，媽咪都睇我出唔妥比起第一次仲嚴重。因為慧妍雅集認識陳法蓉，佢介紹醫生俾我，醫生都話我好在發覺得早，除咗藥量太多，原來去驗血間嘢亦未經註冊，醫生幫我轉過晒啲藥，再慢慢控制。」

醫生開過重劑量藥物，Jennifer岑杏賢感激陳法蓉介紹醫生。（IG：@jenniferjshum）

呢個病除咗遺傳，食得太多碘例如紫菜，情緒波動都會有影響，Jennifer話：「依家我學會樂觀面對一切，因為呢個病無得斷尾，要接受佢係我生命嘅一部分。依家會感謝呢個病令自己更開朗，亦知道身邊好多人錫自己，好似病緊時黎諾懿佢同佢太太每個星期帶我去見醫師針灸，拍緊《明珠生活》同何基佑一齊，有同佢講病情都相當照顧我。」Jennifer感激呢個病為佢帶來更多，亦希望與同路人互勵互勉。