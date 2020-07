許文軒一語成讖　去年問林一峰點睇冇得去旅行：好殘忍

由許文軒(Edmond)主持的J2節目《我們的音樂時代》,邀請了林一峰擔任「與音樂人對話」環節嘉賓,提到林一峰的作品大部份在旅遊時創作,一峰說:「17歲第一次去旅行,我去旅行唔會帶結他,只係寫簡譜,好Old School,喺飛機十幾個鐘冇瞓過,好開心,寫咗《離開,是為了回來》,由嗰次開始,我不斷做呢件事(旅行創作),旅行帶畀我一個創作空間,當中遇見嘅人畀我嘅感覺。」

林一峰接受許文軒主持的J2節目《我們的音樂時代》訪問,暢談旅行期間的創作心路歷程。(影片截圖)

全球現在正受新冠肺炎疫情影響,不少國家都有出入境限制及實行檢疫隔離措施,熱愛旅行的香港人今年大都沒有機會飛出香港,訪問在疫症爆發之前進行,Edmond於節目中剛巧問到一峰,如果有一天不能再去旅行?一峰說:「真係要我諗,好殘忍!如果有條命,有維他命,咁音樂就係生命嘅維他命,旅行係生命嘅燃料,冇咗呢樣嘢唔會即刻死,但會慢慢衰竭而Bye Bye。」

林一峰認為旅行是生命的燃料,不能去旅行是一件很殘忍的事。(影片截圖)

林一峰創作過有好多經典作品,如孫燕姿的《遇見》、傅珮嘉的《一支煙的時間》、陳奕迅的《謝謝儂》、梁詠琪的《給最開心的人》、鄭秀文的《調情》等。一峰於節目中亦分享《The Best Is Yet To Come》的背後故事,一峰說:「《The Best Is Yet To Come》唔喺香港寫,好記得係由瑞士去德國過境嗰程火車寫,我寫嘅動機係失戀,要搵另一個更好,但我冇預計到首歌嘅命運係咁傳奇,2013年香港遇上SARS,好多時需要一啲歌去安慰大家,呢首歌就成為咗大家嘅溫暖,歌曲同時代嘅緣份係冇得計出嚟,呢首歌唔係我最鍾意嘅歌,但係我嘅代表作,一首我最要感謝嘅歌,唔係有呢首歌都唔會有咁多人認識林一峰。」

林一峰意想不到《The Best Is Yet To Come》在SARS疫情中,能為香港來帶來安慰。(影片截圖)

訪問是去年做的,如今重看當日對話,意想不到一語成讖,Edmond覺得很有點黯然。(IG截圖/edmondhui)

+ 10 + 9 + 8

許文軒獲雷頌德公開力讚主持功架 無私分享個人訪談心得

原來這些歌都是寫給老婆的 盤點樂壇長情專一音樂才子

【同場加映】──黎明自爆為拍《大城小事》 錯失買樓良機少賺十億︰這是責任