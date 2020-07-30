許文軒一語成讖　去年問林一峰點睇冇得去旅行：好殘忍

由許文軒（Edmond）主持的J2節目《我們的音樂時代》，邀請了林一峰擔任「與音樂人對話」環節嘉賓，提到林一峰的作品大部份在旅遊時創作，一峰說：「17歲第一次去旅行，我去旅行唔會帶結他，只係寫簡譜，好Old School，喺飛機十幾個鐘冇瞓過，好開心，寫咗《離開，是為了回來》，由嗰次開始，我不斷做呢件事（旅行創作），旅行帶畀我一個創作空間，當中遇見嘅人畀我嘅感覺。」

林一峰接受許文軒主持的J2節目《我們的音樂時代》訪問，暢談旅行期間的創作心路歷程。（影片截圖）

全球現在正受新冠肺炎疫情影響，不少國家都有出入境限制及實行檢疫隔離措施，熱愛旅行的香港人今年大都沒有機會飛出香港，訪問在疫症爆發之前進行，Edmond於節目中剛巧問到一峰，如果有一天不能再去旅行？一峰說：「真係要我諗，好殘忍！如果有條命，有維他命，咁音樂就係生命嘅維他命，旅行係生命嘅燃料，冇咗呢樣嘢唔會即刻死，但會慢慢衰竭而Bye Bye。」

林一峰認為旅行是生命的燃料，不能去旅行是一件很殘忍的事。（影片截圖）

林一峰創作過有好多經典作品，如孫燕姿的《遇見》、傅珮嘉的《一支煙的時間》、陳奕迅的《謝謝儂》、梁詠琪的《給最開心的人》、鄭秀文的《調情》等。一峰於節目中亦分享《The Best Is Yet To Come》的背後故事，一峰說：「《The Best Is Yet To Come》唔喺香港寫，好記得係由瑞士去德國過境嗰程火車寫，我寫嘅動機係失戀，要搵另一個更好，但我冇預計到首歌嘅命運係咁傳奇，2013年香港遇上SARS，好多時需要一啲歌去安慰大家，呢首歌就成為咗大家嘅溫暖，歌曲同時代嘅緣份係冇得計出嚟，呢首歌唔係我最鍾意嘅歌，但係我嘅代表作，一首我最要感謝嘅歌，唔係有呢首歌都唔會有咁多人認識林一峰。」

林一峰意想不到《The Best Is Yet To Come》在SARS疫情中，能為香港來帶來安慰。（影片截圖）

訪問是去年做的，如今重看當日對話，意想不到一語成讖，Edmond覺得很有點黯然。（IG截圖／edmondhui）

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