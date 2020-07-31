岑杏賢公開患甲狀腺亢進症經歷　鼓勵同路人：要勇敢堅強

五年前Jennifer岑杏賢甲狀腺亢進症復發，手震眼凸頸粗頭暈，而且成個人變得腫脹。（IG：@jenniferjshum）

岑杏賢早前透露自己患有甲狀腺亢進症，接受《香港01》訪問時指入行後曾復發，工作時手震眼突頸粗頭暈，更指「曾經有報道話我唔休做暴肥、有麒麟臂，自己都無怪出面咁睇，不過當時我選擇唔公開患病。」呢日佢喺IG寫下長文，表示訪問出制後收到好多支持同意見：「希望自己嘅分享，鼓勵正在經歷甲亢或經歷甲亢嘅同路人，要勇敢同堅強，因為保持情緒健康同穩定好有幫助！」

岑杏賢患甲狀腺亢進症 選擇獨自樂觀面對：被人話暴肥都唔公開

岑杏賢樂觀面對病情，依家已經穩定落嚟可以唔使每日食藥。（IG：@jenniferjshum）

大約2015年岑杏賢面對甲狀腺亢進症復發，幕前工作嘅佢面對暴肥及其他病徵，佢喺訪問中分享自己睇醫生同自然療法嘅經驗，希望幫到同路人：「我根據個人經歷分享，有人同意亦有人對精油有強烈睇法，基於我自己的確有用。除此以外我又有飲大量暖檸檬水，對海藻同咖啡因攝取量非常嚴格，仲有堅持帶氧運動。」

Jennifer岑杏賢話自己當時好勤力隔日到健身室，搵教練訓練，但無論流幾多汗都無助去腫。（受訪者提供）

Jennifer知道甲狀腺亢進症除非做手術如果唔係基本上無斷尾，佢亦喺訪問中表示「依家我學會樂觀面對一切，要接受佢係我生命嘅一部分。」：「我想分享同鼓勵正在經歷甲亢或經歷甲亢嘅同路人，要勇敢同堅強，因為保持情緒健康同穩定好有幫助！依家我嘅生活重回正軌，病情穩定唔使再食藥，但即使有一日我再度病發，都會覺得自己並不弧單。#YouAreNotAlone #YouOnlyGetsBetter」

岑杏賢希望分享經歷勉勵同路人。（Instagram/@jenniferjshum）