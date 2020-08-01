Angelababy結婚相遭換頭　歌手許飛Key自己相被鬧爆：覺得好玩！

內地歌手許飛因參加綜藝節目《乘風破浪的姐姐》再次獲得話題，日前她為黃曉明的另一個真人騷《中餐廳》應援，因為一張「合照」在網上掀起波瀾。

事緣這張照片是黃曉明與Angelababy的婚紗相，兩人頭貼面，相當親密。想不到許飛竟然將Angelababy的臉P作自己，並寫到：「想到之前在浪姐裡也沒一張同框劇照，時至今日只能自己動手想P誰P誰了。話說，誰能給我整張船票？上去和黃曉明船長來個近身同框。」還Tag了黃曉明。

不少網友第一眼看成了鹿晗。（微博圖片）

點擊下圖睇原相以及許飛本人照片：

照片流出後，許飛遭到全網攻擊，她於3小時後再度發微博，向網友同粉絲道歉，稱事前已經給黃曉明看過照片，大家覺得好玩就無多想。並將合成相換作「圖不重要，看字」的圖片。

許飛的道歉並不能服眾。（微博截圖）

然而，網友對此並不買賬，紛紛湧入留言區指責：「你不是給網友道歉，是給Baby道歉」、「你這個麼說好像還是黃曉明的錯一樣？一點不好笑好吧」、「ps 別人的結婚照，這也太戲多太過分了吧，最關鍵是顏值還差那麼多」等，認為不可原諒。

此外，有網友爆這張合成相許飛早在5年前就已經發布過，當時還將原圖同時曬出，更寫到：「有了黃曉明誰都一秒變Baby。」而她發這條微博的當天，正是黃曉明同Baby結婚的日子。

網友曬出許飛當年的微博。（網絡圖片）

許飛於2006年參加選秀節目《超級女聲》出道，但星途平平，並無太多人關注。直到今年4月的《王牌對王牌》中，06年幾位超女重聚，她當面數落當年冠軍尚雯婕而引起大家關注，有了不少熱度，因此被人懷疑其炒作。其後又參與《乘風破浪的姐姐》，贏得一些觀眾好感，不過在復活賽投票時，許飛又被質疑花錢買票，總之熱度不斷，即使都不是什麼好的新聞。

許飛被質疑情商低。（微博@許飛二十六度音樂工作室）

其實作為藝人，言行舉止更應該有分數，畢竟這是別人的結婚相，本身P圖已經過分，還要一而再再而三地曬相，這樣做對兩位當事人都不太尊重，希望許飛以後可以慎重些。