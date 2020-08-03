馬浚偉以製作人身份與娘家TVB再合作：係緣份亦係情意結

馬浚偉自家製15集節目《緣來自咖啡》，請來黎瑞恩、張衛健、張玉珊、高永文、周秀娜、岑智明、劉心悠、MtoM、上山詩鈉、羅乃萱、顧紀筠、林誠信、倪文玲、盧永仁、周慧敏擔任嘉賓。

馬浚偉近年除咗拍戲，亦開始做埋製作人，2012年離巢TVB後作多方面發展，首度自家製作，親身構思、策劃且主持嘅訪談節目《緣來自咖啡》，最終亦選擇同TVB合作，於myTV SUPER及TVB Anywhere同步開播。馬仔表示：「係緣份亦係情意結。」

馬浚偉首度自家製作，親身構思、策劃且主持嘅訪談節目《緣來自咖啡》，最終選擇於TVB平台播出。

離巢後馬仔同TVB保持良好關係，坦言多位恩師、師父都喺TVB，呢幾年亦返娘家拍咗《守業者》及《宮心計2深宮計》兩個劇。今次以製作人身份與TVB合作，對佢而言有多重意義：「拍攝期間已不斷有查詢會在哪一個平台播出，雖然現今流行不同的OTT平台，坊間湧現很多自家製節目，但我始終出身TVB，受其薰陶，對製作會有一定特式，睇法未必跟一般OTT平台嘅節目相同，期間亦與不同電視台接洽和溝通，亦有不少平台對節目表示非常欣賞，而我也增長不少知識，整個拍攝過程學到好多嘢。」