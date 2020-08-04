東張西望｜主持陳貝兒戴透明口罩原來唔防菌　區永權：係公司提供

8月3日晚上，陳貝兒同區永權戴上透明口罩主持《東張西望》。（IG：@chanjanis）

因為新冠肺炎，呢大半年嚟幾乎人人變晒口罩專家，為安全計亦因法例規定，依家室內室外除非進食，否則都要戴上口罩。《東張西望》連日來無論外景定廠主持，為保安全都有戴上口罩，區永權同陳貝兒3號晚上主持節目時，換上透明口罩引起網上討論，區永權接受《香港01》訪問時表示：「係公司提供方便錄影廠來出鏡用。」

區永權指透明口罩係TVB提供，每個主持有一個可重用。（IG：@mr.albertau）

其實外國有唔少幼兒教育，或聽障人士中心都會用透明口罩，方便睇到口型。《東張西望》呢款係來自日本嘅出品，成1000日元即大約75港元一個。睇返官網介紹分為三個SIZE，主要用作防止飛沫，但不能防止花粉病毒等。

TVB買入呢款日本Flat Bit Studio推出咗新世代口罩「立體透明Etiquette Mask GH05T」，每個1000日元。（網上圖片）

區永權接受訪問時表示：「好似大家今日都係講緊呢個口罩，呢個透明口罩係公司提供，方便錄影廠出鏡用，以我所知係可以防止飛沫，同埋可再重用。原意都係方便主持喺錄影廠時使用，每一個東張西望錄影廠主持都獲派發一個。」

區永權話每一個東張西望錄影廠主持都獲派發一個透明口罩。（IG：@chanjanis）