現實版《盜墓筆記》偷取國寶文物　唔止掘地道仲要識一種技能

內地甚受歡迎的電視劇《盜墓筆記》，改編自作家「南派三叔」的同名網絡小說，之後不但衍生出多部作品，還被搬上了大銀幕，由鹿晗、井柏然主演，該部以盜墓為題材的作品，內容涉及古墓神秘事件，過程中又要克服無數機關，緊張刺激，但大家總以為是虛構題材，在真實生活中竟然出現了一群盜墓賊，近日被繩之於法，下文為大家帶來他們種種匪夷所思的盜墓手段。

《盜墓筆記》有小說、電視及電影版本，但現實中的盜墓又是如何的呢？（電影劇照）

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近日重慶市檢察院發出一段視頻，內容是關於一班在陝西作案的盜墓賊，他們的頭領是現年52歲的衛永剛，他早於2004年已有在山西盜竊文物的前科，被捕後判處15年有期徒刑，想不到他在2011年出獄後，即重操故業，更組織獄友成為共23人的龐大盜墓集團，而他首個目標是位於陝西省興平市的清梵寺塔，大家不要小看這些歷史古蹟，當中擺放的文物相當值錢，除了珠寶、金棺、經書、佛像，還有高僧圓寂後留下的舍利子，衛永剛等人就是打這些文物的主意，仿如現實版的《盜墓筆記》。

真實盜墓賊日間開飯店，夜晚掘地道。（重慶檢察院官網）

被盜取的國家文物，部份黑市價高達2300萬人民幣。（重慶檢察院官網）

現實中的盜墓集團，當然不會有毒蟲和死亡陷阱，而衛永剛的目標亦集中在古塔，但在行動前，他們先要學習廚藝，再在古塔附近，開設食店掩人耳目，在盜取清梵寺文物時，日間開設燒餅店，在半夜時份即出動挖掘地道，再偷進入古塔內，至2013年，偷入旬邑古塔，之前開設蒸饃店，在2015年開設川湘食府，更在當地聘請侍應，食店幾可亂真，目的是偷竊彬塔地宮，更足足掘了半年地道，歷年所得，包括有金棺、銀棺、銅棺、佛像、舍利子等，而其中一批文物售價更高達2300萬人民幣，衛永剛等人直至2018年在山西東郭村盜墓時失手被捕，眾人被判刑4至15年刑期。事件曝光後，網民笑衛永剛等人長年開設食店作掩護，不如直接經營食店，總好過現時受到牢獄之災。

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