【使徒行者2】62歲苗僑偉凍齡秘訣大公開　愈老愈型全靠整容？

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場一向有不少捧場客，最近便翻播2017年作品《使徒行者2》，有傳此安排是為或於台慶劇檔期播出、第一輯主角「爆Seed」林峯回歸的《使徒行者3》造勢。當然，《使徒行者2》本身都有大量好睇之處，除了「樂少」周柏豪、「天堂哥」袁偉豪兩大有型主角，飾演「卓Sir」的62歲苗僑偉亦是一大亮點，觀眾都激讚人稱「三哥」的他愈老愈有型。

《使徒行者2》演員陣容強勁，除了上述的苗僑偉、周柏豪和袁偉豪，更有陳豪、宣萱、黃翠如和許紹雄參演。（TVB）

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曾是TVB當家小生的三哥息影多時，到2004年才應梁家樹邀請重返娘家，以玩票性質參與劇集《學警雄心》拍攝，由於角色大獲好評，所以決定正式復出。及後，三哥接拍了《賭場風雲》（2006）、《學警狙擊》（2009）等劇集，令其人氣更上一層樓，而2014年拍攝兼播出的《使徒行者》更奠定他的「型佬」地位，他亦趁勢打入內地市場在內地劇集《射鵰英雄傳》（2017）中飾演「東邪」黃藥師，獲兩岸三地網民封為「最型黃藥師」。

曾在無綫1983年版本《射鵰英雄傳》中飾演「楊康」的苗僑偉，在2017年版的《射鵰》中演「黃藥師」。（劇照）

愈老愈型在於心境：不要想不開心的事

到底三哥點解會愈老愈有型？他接受傳媒訪問時便公開過秘訣，指關鍵在於心境：不要時常想一些不開心的事、不要計較「點解我唔夠人有錢」。不過，老拍檔歐陽震華早年卻曾經大爆苗僑偉秘密，暗示三哥整容。當時一眾演員正為《賭場風雲》試造型，歐陽震華與宣萱接受傳媒訪問時，便談起三哥樣貌「幾十年不變」，豈料歐陽震華衝口而出，暗指割雙眼皮：「三哥直情係將部抽濕機長期擺喺床頭啦，佢以前拍《楚留香》（楚留香之蝙蝠傳奇）嗰時單眼皮嘅。」搞到在旁的宣萱非常尷尬，認真定講笑，當事人最清楚。

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