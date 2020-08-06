Justin Bieber曾懺悔未為太太守貞　與妻同日出海受浸別具意義

26歲加拿大天王Justin Bieber是一名基督徒，不過自小成名一度令他失去自我，早前更公開懺悔，指自己非常後悔沒為未來老婆守貞，他說：「如果一切重來，我不會在婚前發生性行為。」他日前在社交網站曬出了與妻子Hailey Baldwin一同出海受洗的照片，與粉絲分享自己與太太生命中的神聖時刻。

Justin Bieber日前與妻子Hailey Baldwin出海一同受浸。（IG圖片／justinbieber）

相片中，Justin Bieber與太太Hailey Baldwin一同浸在海裡，在牧師好友的主持下，完成宗教浸禮儀式，他留言說：「我和妻子一起受洗的一刻！這是我一生中最特別的時刻之一，向朋友和家人公開承認我們對耶穌的愛和信任。」

Justin Bieber、Hailey Baldwin結婚已有1年多，婚後感情穩定，他非常感激愛妻陪伴他度過許多低潮 ，如今二人一同洗禮，為這段婚姻更添一重意義。（IG圖片／haileybieber）

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