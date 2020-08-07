【流行都市】名廚張錦祥「過檔」TVB教煮餸：好玩但唔及ViuTV自由

著名大廚張錦祥（Ricky）近日開始在無綫（TVB）節目《流行都市》教煮餸。經驗豐富的Ricky曾為不同電視台亮相，試過在《美女廚房》中擔任嘉賓的他，去年11月就夥拍好友黃秋生飛到意大利開拍ViuTV的飲食節目《究竟食咗乜》，結果節目播出後大獲好評，播出期間更成為ViuTV的收視冠軍。他又曾在Now TV的《煮角》和《小煮角》中露面；以及成為新城財經台節目《飲食得喜》的常任主持。今次回到無綫，他就笑言自己是「頂三姐（蕭秀香）個位」：「佢有個新節目開，叫《女人必學100道菜》，咁真空咗個位，咪返去幫下手。」

名廚張錦祥去年11月初夥拍黃秋生到意大利品嚐當地正宗美食。（ViuTV）

Ricky在不同電視台和電台工作都素有經驗，談到在無綫拍節目的特別之處，Ricky坦言：「TVB就冇咁自由啦，係一間好有制度嘅公司，拍攝Format會有特定制式，只會轉主持同嘉賓。其他台就Free好多。好似明明1+2+3同1+3+2一樣，加埋都係6啫！但TVB就只可以1+2+3，（與其他台相比）就好似做酒店同餐廳的分別。」他就總結感受為：「主持好玩，台感覺一般，制度太死得滯。」不過，他又指自己好理解無綫的做法: 「其實有好有唔好，好嘅咪叫有效率、冇出錯位，都理解TVB要放手都唔容易。」

型男焦浩軒獲Ricky大讚醒目靚仔又有型。（IG@skybananaaa）

Ricky直言自己不打算長做無綫節目。問是否因為覺得不自由？「其實都係嘅。如果真係長做，我覺得（係因為）好玩嘅姐！自己正職都係煮飯仔。」因為疫情關係，即將要開拍的新節目主要會在戶內拍攝，他又調侃好友李家鼎（鼎爺），「盡做啦，幫輕下鼎爺，佢都做到殘晒。」他透露現在與無綫簽了一年約，期間不能到其他電視台拍攝節目。談及《流行都市》的主持之一焦浩軒，Ricky就大讚他醒目又靚仔：「同秋生就默契好好多，無綫就係新朋友仔，要認識下。（同焦浩軒合作感覺如何？）好呀！好醒目，人又Nice，又靚仔，真係搞唔掂！」

點擊下圖觀看更多Ricky和好友黃秋生的有趣互動：

+ 3 + 2

同場加映蘇霖靚相：【多圖】蘇霖IG激罕公開仙氣泳衣照 曬Fit爆身材竟遭網民嫌棄？