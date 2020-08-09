專訪│唐詩詠認性格有缺陷曾令前男友不悅：覺得好多嘢唔使解釋！

睇劇從來都是「追落後」，大概兩三年前吧，終於扚起心肝收看《沒關係，這是愛情》（2014），從此瘋狂愛上，更將它封為「至愛韓劇」，無他，劇本寫得實在太好。 記得其中一集（第九集），編劇盧熙京寫過以下這段對白，同為精神科醫生的池海秀（孔孝真飾）前輩李永珍（陳慶飾）有感而發：「有人講過，世上最暴力嘅說話係，要似個男人，要似個女人，要似個阿媽，要似個醫生，要似個學生呢一類嘅說話，因為每個人都係第一次經歷人生，都會生疏，先至值得同情，所以犯啲錯其實都冇所謂。」聽罷，震撼至深，因為活了那麼多年，面對社會規條那麼多年，從來沒有人會如此認真的說：做人嘛，別逼得自己太緊。 每個人都是頭一趟經歷人生，換句話講，我們沒有人不是在完全不可預計的情況下摸着石頭過河，有些人很豁達，會欣然接受，有些人卻會將自己收藏起來，像唐詩詠那樣，因為自細經歷父母離異，加上箍牙後曾被取笑，這些日積月累的心理陰影，她感到不知所措，索性將內心世界的大門緊緊鎖上，絕不輕易說出想法，結果長大以後，這種性格弱點的遺害愈見明顯，不單止工作上容易撞板，感情世界亦同樣踫釘，那怕被網民奉為「最GFable」的她，早前亮相游大東主持的《講畀大東廳》時也承認，因為性格上的缺陷，以往拍拖時，曾因為把想法過份收藏，令前度男朋友感到不悅：「以前成日都覺得好多嘢唔需要解釋，但可能我嘅表達方式，令對方覺得我唔重視佢。」 4年前，唐詩詠飛往馬來西亞上戲劇版，遇上以惡馳明的Philippe Gaulier，令她重新審視自己，逐漸卸下包袱，打開心房，迎接新的力量，她深切體會到，以往遇到的所有痛楚，都是自我成長的一部份，最重要是時刻提醒自己，如何變成更好的人，為不日出現的好姻緣撒下種子。 主持、撰文：游大東 短片、剪接：呂志豪 攝影：葉志明、呂志豪 特別鳴謝：楊詩敏（蝦頭） 《最後的那一瞬間》動畫短片：受訪者提供

那次網上專訪之後，等足三年，終於可以和唐詩詠面對面詳談。盛夏卅多度的高溫，我們坐在中環大館的花崗岩石牆旁邊的帆布椅上，由飛往馬來西亞學習劇場演出說起，逐步講到事業、愛情、友情和親情，談了足足40分鐘，足見這位曾被網民推舉為「最GFable」的無綫視后，一點明星架子也沒有。（呂志豪攝）

網絡世界從來沒有分集的概念，所以編輯善意提醒，如果要為今集節目寫旁白，不用多此一舉的說「上一集講到......」但專訪的文字卻有必然出現這種考慮，尤其講到一個人的成長歷程和轉變，所以如果讀者沒有看過上集，直接的看今集，無論睇片還是讀字，都難免會有種不明所以的感覺。

靠靜修「自療」 學習放下

上回講到，唐詩詠透過劇場訓練，重新認識自己，逐漸卸下防備，重拾自信，最終憑《不懂撒嬌的女人》中脫胎換骨的演出，成為無綫視后，最近更開始涉足藝術創作，短短4年，演藝事業已出現大蛻變，而差不多同一時間，在偶然的機會下，她參加一個靜修講座，結果嘗試以此「自療」，將從前放下。

「3年前，咁啱有個講座，我一聽到之，就覺得突然間好Connect到，於是就開始做Meditation，即係自己同自己傾偈，會知道自己好唔開心嘅原因，或者內心一啲好Deep嘅想法，全部都會喺Meditation出晒嚟。」對她而言，藝術與靜修好比兩條黃金鑰匙，一次又一次令她打開緊閉多年的心房。

專訪│唐詩詠入TVB因性格屢撞板 遇戲劇大師放下包袱：佢鬧我垃圾

唐詩詠借創作劇本首度解開童年心結：阿田同翠如都話從來冇聽過！

唐詩詠與田蕊妮於2012年合演《衝呀！瘦薪兵團》而認識，結果因為一個「煩」字，令彼此成為摯友。2017年唐詩詠得知自己獲頒視后，她第一時間走上前，跟坐在旁邊的阿田緊抱數秒，場面感人。（資料圖片）

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情感過份收藏 令前度男友不高興

「我啲朋友都會覺得好奇怪，起碼要識我超過十年，先可能會聽到我講一啲好內心嘅嘢！」不止交友，這種性格弱點的遺害亦見於男女關係之上。唐詩詠承認，以往拍拖的時候，縱然已讓另一半看到一般人無法窺探的真我，但日常相處，仍然不習慣講出自己的想法，因而令前度男友不高興。「拍拖嘅時候，我發現咗自己喺呢方面有一個好嚴重嘅問題，亦係我唯一覺得做得唔好嘅呢，就係我成日都覺得，好多嘢係唔需要解釋。」她沒有點名說，自己所指的前度是哪位，只提供具體事例，讓我了解她哪裏做得不夠好。

「譬如有時候佢畀雜誌寫到，佢會話：『喂呀，你要講兩句㗎！」但我就會答佢：「哎呀，唔使啦！」其實呢個『唔使』，並唔係話唔重視佢，唔想幫佢，但可能我嗰個表達方式，會令佢覺得我唔Care。」也許是當局者迷，唐詩詠事後才明白，面對無止盡的八卦炒作，再加上網民利用鍵盤撥火，如此「佛系」的公關技巧反而帶來更多傷害，「我發現咗，年代真係唔同咗，而家網絡實在太快，原來你一唔講（回應），嗰件事一走咗（持續出現而失去主導權）就會發酵，所以嗰陣時我自己都Handle唔到呢一樣嘢。」經一事長一智，如果是今天面對同一種處境，唐詩詠坦言一定會主動回應，「而家我會講多好多嘢，唔好等佢諗歪，因為一諗歪咗、誤解咗嘅話，就好難救得番。」

小時候的唐詩詠與母親唐葛湘萍合照。三年前奪得視后的那一刻，唐詩詠在頒獎台上公開感謝媽媽：「因為佢，我先可以企喺呢度，佢上半生奉獻咗畀愛情，佢下半生奉獻咗畀我，我好多謝佢教識咗我，點樣去愛人，點樣去堅持，因為呢兩樣野我先可以行到今日，呢個獎係屬於我媽咪嘅，佢雖然唔喺度，我知道佢會睇住。」（網上圖片）

罕有提及亡母 於心有愧一度哽咽

心境轉變當然好，更重要是需要有人跟自己實戰，問題來了：感情空白了好幾年，有人追求嗎？唐詩詠聽罷頓了一頓，然後這樣說：「我諗就算有，我都想畀獨處一下，我好想自己同自己相處，而我亦都覺得呢個過程係會令我變得更加好嘅，我諗如果將來再遇到（緣份）嘅時候，會係喺一個自己更加好嘅狀態之下再去了解。」愛情路上還未找到對的人，不要緊，唐詩詠慶幸身邊還有好朋友愛錫，除了可以「孖住飛」去紐約的黃翠如，以及一班「鐵馬家族」成員（鄭嘉穎、馬國明、林子善，黃嘉樂）之外，論圈中摯友榜首，不得不提田蕊妮。

三年前唐詩詠奪視后當晚，上台領獎前先緊抱阿田，上台後更公開感激她多年來不離不棄，「佢教我做戲，教我做人，佢成日都聽我呻，佢又肯陪我瞓，佢每次鬧完我，話完我之後，佢最後都會講一句：『你要記住，你係好好㗎，多謝你，田蕊妮小姐！我一直等緊，我可以喺台上面多謝你，我記得㗎。」唐詩詠承認最初加入無綫時，面對複雜的人際關係曾感到「水土不服」，到底她跟阿田怎樣一步步成為好姊妹？唐詩詠竟然話：「可能我太煩喇！」而那夜在頒獎台上，唐詩詠亦公開感謝2009年因為心臟病而離世的母親，雖然事隔已超過10年，但唐詩詠承認對於亡母於心有愧，更一度忍不住哽咽......

唐詩詠承認曾經有段時間避談母親離世一事，因為無法接受事實，今次訪問期間舊事重提，她直言對亡母一直感到愧疚，竹忍不住哽咽。（呂志豪攝）

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【下集預告】

下一集《講畀大東廳》的節目嘉賓是兩兄弟 ── 朱栢謙和朱栢康。兩兄弟投身劇場界多年，曾先後獲得第23屆及第28屆喜劇鬧劇組別的最佳男主角，證明他倆的「搞笑功力」深得業界肯定，事實上，訪問期間已多次領過他們的超強爆肚作風，經常笑到收唔到聲。朱氏兄弟不諱言，之所以如此懂得搞笑，跟父母的身教有直接關係，在一個充滿幽默感的家庭裏長大，「朱謙」和「朱康」明白到，順境時固然會笑，逆境時更應該保持心境開朗，多笑幾聲。到底由細到大，朱家有哪些爆笑經歷令他們一世都記得？數年前父親離世，對這個快樂家庭又帶來哪些衝擊？