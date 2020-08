星級日日瘦│台灣減肥名醫教你運動前喝它　有助燃燒更多脂肪！

不少人愛喝齋啡和無糖綠茶,有沒有想過這兩種飲品配合運動,可以提升瘦身效果?台灣減肥名醫邱正宏,不時在他的社交平台「邱醫幫你瘦」中分享瘦身知識,他在其中一條影片中提到,在運動前喝齋啡和無糖綠茶可以提升燃燒脂肪效率達15-17%。

台灣減肥名醫邱正宏指運動前飲齋啡和無糖綠茶,有助燃燒更多脂肪。(影片截圖)

有研究顯示咖啡可以在運動期間提升人體新陳代謝,更有效地燃燒脂肪。(影片截圖)

咖啡可以令腎上腺素延長作用,達到更佳的燃脂效果。根據美國聖保羅大學(University of São Paulo)的研究,建議運動前一小時喝杯咖啡,會令身體的能量增加;而據《國際運動營養與新陳代謝期刊》(International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism)刊登的另一項研究中顯示,運動員於30分鐘前喝一杯咖啡,運動後比沒攝取咖啡因的運動員,人體的新陳代謝提升,平均多燃燒15%熱量。

綠茶中所含的兒茶素可以加強破壞脂肪細胞的荷爾蒙,達到減肥效果。(影片截圖)

綠茶一向是減肥聖品,含有咖啡因及兒茶素,有效提升身體機能及刺激神經的物質,能令運動更持久,運動前喝一杯,可以令脂肪燃燒率升17%。兒茶素更可加強破壞脂肪細胞的荷爾蒙,令脂肪較易轉化為能量使用。

但注意對咖啡因敏感,以及服用焦慮症藥物人士都應該避免飲用咖啡和綠茶。

運動前不防飲一杯齋啡或無糖綠茶,提升減肥效果,不過對咖啡因敏感的人則要避免飲用!(IG圖片/sammi_chengsauman)

