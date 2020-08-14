內地版《夫妻的世界》又玩小三變大婆　出軌老公原來係牛津學霸

《夫妻的世界》3月時播出話題性十足,收視又咁好,內地無理由唔即時拍返部嘅,於是就出現了《白色月光》(微博圖片)

韓劇《夫妻的世界》今年三月喺韓國播出時，屢創JTBC電視台收視新高，當中嘅正宮報復渣男出軌丈夫情節，令唔少觀眾拍手叫好。當時內地金牌製作人于正就曾經話過有意開拍內地版，更聲稱相信劇本比起原著寫得更加好，先後同于正合作過兩次嘅佘詩曼更被網民票選為大婆人選……

男主角係全職爸爸,而老婆就係女強人,要出軌真係話咁易。（畫面擷圖）

說時遲那時快，YOUKU將於本月19日播出嘅新劇《白色月光》，日前預告釋出，上床、海邊、收據、酒店訊息等情節，如同《夫妻的世界》。根據百度嘅劇情簡介，《白色月光》中，宋佳飾演的女主角張一係建築師，而老公則為全職爸爸，一家三口係眾人眼中嘅模範家庭，直到有日宋佳無意中睇到老公手機上一個酒店優惠短訊，始發現原來一直活在老公嘅謊言之中……

又係短訊出事（畫面擷圖）

《白色月光》去年9月開拍，兩個月已極速完成。演員方面，飾演正印嘅宋佳，曾以《好奇害死貓》獲提名金雞獎最佳女配角，並曾在《赤壁》中飾演驪姬一角。2013年她憑電影《蕭紅》中獲中國電影金雞獎最佳女主角，並在2012年以《懸崖》獲中國電視金鷹獎及上海電視節白玉蘭獎最佳女演員獎，演技進一步備受肯定。而在劇中飾大婆閨蜜嘅係44歲嘅劉敏濤，早年她曾以《偽裝者》及《琅琊榜》獲提名華鼎獎 。至於男主角喻恩泰，早年曾獲全額獎學金前入讀牛津莎士比亞戲劇表演，並在06年入讀中央戲劇學院，絕對係有料到。

呢幕係《白色月光》！（畫面擷圖）

呢幕係《夫妻的世界》 金喜愛跳海自殺一幕。（畫面擷圖）