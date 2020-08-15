無綫金牌女司儀唔易做　何依婷隨時變Do姐最新接班人？

鄭裕玲和農夫組合（C君和陸永）主持《港姐有問題》。（資料圖片）

2020香港小姐競選》開始進入淘汰階段，今個星期播出嘅《港姐有問題》由Do姐以及農夫主持，由於節目上知天文地理，下知餐牌都有考，加上Do姐坐陣，令一眾佳麗都感到非常有壓力。總決賽暫定8月底於電視城舉行，雖然司儀人選仲未公佈，不過唔少網民都估計有Do姐份，另外自2017年連續三年都有份主持嘅麥美恩亦係大熱人選之一。

何依婷近年無論主拎或拍劇都有唔少機會。（螢幕截圖）

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近年TVB頻頻創造司儀機會予一眾新小花。17年港姐亞軍何依婷，由《Think Big天地》到近年嘅《學是學非》、公益金、明愛暖萬心等大騷，拍住汪明荃、鄭裕玲兩位姐級人馬，足見公司對佢嘅重視程度。

麥美恩參選2011年香港小姐時，曾被封為「龍躉村姑」。(mayannem@Instagram)

不過比起何依婷，麥美恩呢幾年嘅主持機會更係有排數。由當年嘅無綫娛樂新聞台、《學是學非》、《3日2夜》、《新春花車巡遊匯演》、《馬來西亞星光薈萃頒獎典禮》、《萬千星輝頒獎典禮》、《Ben Sir睇樓團》等等，麥美恩嘅主持工作更為多元化。而向來唔多拍劇嘅佢，年初亦入組《陀槍師姐2020》以及即將開拍、與李住芯合作嘅《智能愛(AI)人》。

馮盈盈2018年時，主持港姐決賽問答環節，表演備受讚賞。（資料圖片）

馮盈盈第一次主持大騷，應該要數到《2017年度勁歌金曲頒獎典禮》，不過當晚佢同麥明詩甩碌不斷，結果被網民狠批。吸取教訓後，馮盈盈於2018年主持港姐決賽其中一環節，面對Do姐淡定之餘亦無亂噏，出色嘅表現獲網民激讚。其實自麥明詩改簽部頭約後，馮盈盈已成為《後生仔傾吓偈》嘅台柱之一，一星期播足5集，完全係訓練口才以及主持嘅機會。

TVB仲有邊啲金牌主持?