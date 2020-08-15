連詩雅與陳家樂拍拖斷正　孖住到鴨脷洲行街情到濃時當眾拖手？

連詩雅 (Shiga) 去年底與音樂人徐浩分手，正式結束三年情。月前她與陳嘉樂傳出緋聞，有傳兩人因為一起去韓國拍攝無綫旅行特輯《12個夏天》時撻着。Shiga事後坦承：「我哋係拍特輯時認識嘅，成班人都相處得好開心，我哋年紀差唔多所以好啱傾，其他有關感情嘅嘢我唔回應喇，」陳家樂亦於去年6月與拍拖3年的余香凝分手。有指Shiga和家樂都曾經歷過情傷，所以兩人特別小心保護愛苗，不想新戀情見光死。加上男方的事業正值搏殺期，不想受戀情曝光而有所影響，故兩人已達成共識將感情事低調處理，就連各自的經理人都被蒙在鼓裏。

Shiga不想談與家樂的感情事。(連詩雅ig)

據悉，Shiga與家樂為免被人發現他們拍拖，每次出入都非常之小心翼翼，可謂絞盡腦汁去隱藏行蹤。然而兩人日前外出拍拖時終於斷正！兩人當日已特地到位置比較偏遠的鴨脷洲行街，並到一座工業大廈內的Outlet購物，且前後腳進入店內，顯得相當避忌。他們在outlet裡先分開行，視察過現場環境確保人流不多後才正式孖在一起，警覺性相當高。由於Shiga身穿露腰裝，間中也會有顧客望向她，兩人此時便會分開行，到無人的地方才會走在一起，情到濃時更忍不住當眾拖手。家樂耐心等Shiga選購服飾並為女友拿戰利品，很有紳士風度。兩人在店內逗留約半小時後發現行蹤洩露，即急急分開行並前後腳行後樓梯離開。

家樂很有紳士風度。(陳家樂ig)

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