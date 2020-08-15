「經典陽光妹」Yvonne終現身　親解33年前神隱原因：心口有勇字

陽光檸檬茶廣告系列絕對陪伴了不少港人成長，但與鄭伊健邂逅的「陽光妹」袁美穎（Yvonne）拍完廣告後就不知所蹤，好在前港姐林穎嫺近年玩Facebook搵得番這位當年好友，今日（15/8）更請到Yvonne一起在YouTube亮相，滿足一班當年粉絲！

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保養得宜的Yvonne談起自己「失蹤」多年時，便指當年只有17歲的她拍完廣告後，便認識了當時的老公，婚後更移居印尼並誕下兩女一男：「嗰陣我都唔係失蹤，只不過係好早就結婚生仔，嗰陣心口都有勇字，無端端嫁咗過去。」又指自己每次返娘家都會不想走，因為自己在印尼沒有朋友，也不懂得印尼話，過了差不多8年才開始習慣。

提到感情狀況，Yvonne指她與印尼老公的婚姻只維持了17年，離婚後所有子女都跟她：「我自己一個帶佢哋，其實都辛苦，始終嗰度唔係我嘅家，本來爹哋媽咪都有叫我返香港住，但係我覺得做人唔可以太自私，啲小朋友已經要面對屋企嘅巨變，如果仲要佢哋離開熟悉嘅環境，始終都唔係咁好，反正嗰陣我喺嗰邊做緊珠寶生意，爹哋媽咪同啲朋友都支持我，所以我可以繼續撐落去。」

她除了指現時已有新男友，更透露大前年已「升呢」做婆婆，今年亦會再做多次婆婆，林穎嫺笑稱她絕對是最美麗的婆婆。

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