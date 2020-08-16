譚詠麟澄清微博隱疾屬虛驚　Po相比較食嘢前後變化自嘲「饑饉70」

下星期就踏入70歲「校長」譚詠麟上周四（13/8）在微博上載多張跑完步爆汗相片，他因為嚴重脫水面頰凹陷而被網民懷疑他有隱疾，其後他發文澄清，指自己只是太努力鍛煉，「希望大家不要擔心今天的加碼操練，確實有些疲累，但是休息完會補回流失掉的水分」，更貼出一張面容較為飽滿的新相，證明自己狀態不錯。

70歲譚詠麟嚴重脫水面頰凹陷 網民憂身體有隱疾勸速求醫

校長隨後幾天都密密Po跑步爆汗相證明自己身體狀態不差。今日（16/8）他在微博上載一張進食前面容憔悴，以及進食後精神飽滿的比較相片。他更自嘲自己像參與了「饑饉70」一樣，兩張相片反差甚大。

譚詠麟自嘲進食前後的自己反差非常大。（譚詠麟微博圖片）

校長配文寫上：「早上好。經過上兩天先出了一張加料操練的照片讓大家虛驚一場後，所以今日我在想要否再加碼呢？其實朋友們真的不用擔心，因我每次跑完步之後未喝水之前；效果都是一樣。」之後連續再出兩個Po，透露自己已經連續跑了四個星期步，不時小量跑步加大量急行。

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微博網友對他進食前後反差甚大的相片感到驚訝，留言指：「好神奇的效果，難道是阿倫是海綿寶寶嗎？」有網友回覆該留言，笑指：「曾志偉就是派大星」、 「叻哥（陳百祥）難道是章魚哥？」

網友笑指校長是海綿寶寶，曾志偉是派大星，叻哥（陳百祥）則是章魚哥。（譚詠麟微博圖片）

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