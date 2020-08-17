Coffee林芊妤歷「殘廁事件」後患怪病硬皮症：呢個病係無藥可醫

Youtube頻道超過100萬訂閱，與瑜伽劃上等號的Coffee林芊妤有一個對自己很好的老公、有一個很可愛的兒子、有一班非常支持她的粉絲，經常笑面迎人，在IG發放正能量。表面上，Coffee是人生勝利組，但事實上，Coffee曾經與死神擦身而過，一個充滿正能量的表現，是在人生低谷中修煉成果。2014年「殘廁事件」後，Coffee患上無藥可醫的「硬皮症」，有可能一命嗚呼。

「其實我由細到大都係一個體弱多病嘅人，相信如果有留意開我，就會知道我以前有過子宮頸癌前期，係家族遺傳。」Coffee在自己近日一段影片所說，不過她表示，子宮頸癌前期乃「能治之症」，做過手術，按時服藥，病癒後再調理身體，終能捱得過去。

「我記得當時我有個唔好嘅新聞，事後嗰半年，我嘅情起伏好大，我承受好大壓力，但我一直都表現得好強壯，好硬淨。但到半年之後，我突然之間朝起身嘅時候發現我小腿後面有一點點白斑。」Coffee表示初時亦不以為然，到後來日趨惡化，求醫後亦只照醫生所說在斑上塗抹治皮膚病藥物，但仍然未有好轉，白斑位置更開始凹陷，情況愈見嚴重。。直至經朋友介紹一位老醫生，才得知自己患上的原來是「硬皮症」。

硬皮是免疫系統疾病，發病原因至今仍然不明。（影片截圖）

Coffee覆述當時醫生所說，稱「硬皮症」其實是因為自己免疫力在攻擊自己，所以患者不會有感覺，不會覺得有痛楚，不過身體上出現硬皮症的地方會令肌肉萎縮，而且會擴散或體內移動，若硬皮症出現的地方在食道或咽喉，可能會令患者死亡，而且這個病是無藥可醫。「我聽到呢度，真係覺得係我人生嘅一大交叉點，當時我覺得，點解會係我呢？」雖然Coffee有聽醫生吩咐，多休息、飲食健康、作息定時、並嘗試令自己心情開朗，但「殘廁事件」對Coffee的打擊仍未過去，加上Coffee為治病亦遍尋偏方，花費耗大，壓力更是愈積愈大。「嗰時我真係有去睇心理醫生，當佢慢慢同我傾嘅時候，我的確係有爆喊，我係覺得有啲嘢好似爆咗出嚟咁。」

偏方療法花費龐大。（影片截圖）

我唔係想大家可憐我，覺得我好慘，我係純純粹想話畀大家聽，我係點樣去解決，點樣變成而家嘅我。 Coffee林芊妤

經心理醫生輔導後，Coffee的心情雖然得到抒發，但硬皮症的情況仍然未獲改善，「話說，我當時係放棄治療！」Coffee在此表示，她並不建議大家要放棄求醫，有病的話仍然要按時服藥，接受治療，但她當時知道自己的病是「不治之症」，所以決定快樂地過每一天，約約朋友，約約家人，盡力去做一些能夠令自己開心的事情，享受快樂人生，豈料奇蹟竟突然發生，「呢段時間大概持續咗2個月，我兩隻腳返返以前完全OK嘅狀態，好似人生過山車咁，當醫生同你講呢個係自身免疫力問題，只能夠靠自己打自己，但我後尾就領悟到，我哋嘅病有80%嚟自情緒，但當到人生最絕望嘅時候，冇嘢係比你嘅生命更加重要。」

Coffee當時不斷做一啲令自己開心嘅事：

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睇埋Coffee靚相：