【後生仔傾吓偈】荃灣最凶單位　地產經紀開門驚見「一家四口」

最新一集《#後生仔傾吓偈》以「區區有鬼故」為題，喺荃灣長大嘅六號分享咗一個樓盤怪事：「有個炒家聽放盤其中一個單位，女地產經紀拎鎖匙後帶客人上去睇。雖然知個單位無人，但佢哋入門前都會按下門鈴，按完當然係無人應門，但點知當佢哋開門之後，發現有一家人喺入面，有兩個小朋友，同埋一個女人食緊西瓜，而個單位入面係有晒傢俱。」

荃灣中心因「六屍命案」被列為凶宅。(資料圖片)

六號表示由於呢個係炒家盤，理應唔會有任何嘢喺屋入面，地產經紀雖然覺得奇怪，但都同屋入面嘅人交待了一聲。「個女人由始至終都係無應佢哋，睇完之後，地產經紀打比業主，同佢講間屋有人，個業主話無可能，仲叫經紀幫佢上去睇多次。後來經紀搵埋同事再上去，一開門間屋咩都無，佢哋想開燈時，啲燈不停咁閃，之後仲有把聲話『你哋走啦，間屋係我㗎』。」地產經紀於是再搵返業主問清楚，先發現原來該單位曾經有一家六口開媒氣自殺。

身為荃灣街坊嘅六號,聽過不少荃灣中心嘅鬼故。

六號於節目中雖然未有公開該凶宅名稱，不過唔少網友都估到應該就係荃灣中心，早年荃灣中心太原樓4樓嘅某位住戶，因為生意失敗欠債纍纍，於96年在家中開煤氣與妻子、三子女和兩名表弟集體攬住死，結果六人慘死，男戶主則獲救，由於涉及死亡人數多，故一直被認為是本港數一數二的最凶單位。該凶宅單位過去廿年來易手近9次，造價曾一度低至40萬元。