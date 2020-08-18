蓋世寶最長9個月冇工開　為慳錢賣車cut wifi：屋企連電視都冇！

蓋世寶話自己當年被調離兒童組後,因為唔迫埋堆,所以9個月無工開（FB@蓋世寶 Lulu姐姐）

蓋世寶（LuLu姐姐）去年宣告與無綫結束23年賓主關係，她早前接受電台訪問時，透露連「老人金牌」都有兩面，並謂當年亦都有聽聞自己被委派入兒童節目組，全因譚玉瑛爆騷情況嚴重，所以想用蓋世寶緩和一下。蓋世寶表示自己加入兒童組後，其實亦不時爆騷，所以直接影響加人工「佢十元都會加咗比你，所以我唔知咩叫正常嘅價」不過，蓋世寶坦言「我淨係想要一份工，訓練班後一年去咗兒童組，問我有無興趣，我其實無。」

由於收入大減,所以有段窮到燶嘅日子。(IG@poupou_poupoupou)

無綫於2015年大規模改革旗下兒童組，蓋世寶被調離工作了18年的兒童組，長達9個月無工開，由於收入突減，蓋世寶為此要節衣縮食，甚至考慮過連保險都要CUT：「因為車唔係必須品，所以賣咗，手機都係無限上網，所以Cut咗Wi-Fi，我本身都好少睇電視，所以屋企都冇電視。保單都想CUT但我又一把年紀，所以暫時都仲喺度。」

蓋世寶又說：「原來喺呢間公司好普遍，因為我唔去生日會、船P。我本身唔係好鍾意參與呢啲活動，感覺太有目的，唔識啲人做乜要去？加上聽聞會有本數簿，只要出席過一次呢類型嘅活動就會被點名，我唔鍾意有手尾跟。」

蓋世寶話自己喺TVB時見盡唔少人情冷暖。