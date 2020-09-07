專訪│演藝事業源於足球場　強尼感激父親傳授基本功：睇嘢闊咗！

人生從來都是一場覺悟之旅。 想起出自英國詭異浪漫公路劇《X你的世界末日》（The End of the F***ing World），第二季開首，便傳來飾演女主角Alyssa的Jessica Barden旁白：「很多時，一些重要時刻，往往在你不為意的時候出現，直至你回頭細想，才發現它有多重大。」（A lot of the time, you don't register the important moments in your life as they happen. You only see that they were important when you look back. ） 老土But True。 但用這段對白形容強尼（許博文）的演藝之旅相當貼切。1973年出世，即三年後這位型叔叔便50歲了，但直到近年回望過去才發現，中學時代兩大興趣，成就人生路上兩個最重要篇章。 撰文：游大東 攝影：葉志明、梁碧玲 部份圖片由受訪者提供

回望過去，強尼才明白17年前那次「一時衝動」才能夠成就今天的自己，讓他在娛樂圈找到一個不容易被取代的位置。（梁碧玲攝）

人到中年成為「ViuTV一哥」 一切從官涌石地開始

17年前，強尼是個無名小卒，他在另一個職業界別打拚。「我仲喺間中型建築公司做Project Manager。」機緣巧合之下，強尼加入有線球彩台成為兼職講波佬，三年後離開建築行業，全力開拓演藝事業。17年後的今天，睇《萬遊攻略》，他去克羅地亞土耳其柬埔寨遊埠；睇《地產仔》，他演茶餐廳伙記；睇《有酒今晚吹》，他陪嘉賓一邊飲酒一邊吹水；睇《Chill Club》，見到他演唱蘇永康的《愈吻愈傷心》；11月才播出的《全民造星III》，他已預留檔期再任主持。相比「MIRROR人氣王」姜濤，他才是名副其實的「ViuTV一哥」吧。

「我入呢行係因為有無限可能，我唔知會做啲乜，亦唔知會行咗去邊，嗰種興趣同埋刺激就係喺嗰度嚟。」

官涌球場，是所有事情的起點。「嗰陣時好細個，我諗三、四歲左右，我住佐敦，每逢星期日朝早，就一定係成家人出去飲早茶或者食個早餐，阿媽去官涌街市買餸，老竇就帶我同細佬在官涌球場踢波。」他所說的球場，並非今天在閩街旁邊的佐治五世紀念公園球場，「以前石地（球場）有兩個，大好多，即係而家嘅市政大樓。」

17年前，強尼是個無名小卒，17年後，他已是名副其實的「ViuTV一哥」了。「我入呢行係因為有無限可能，我唔知會做啲乜，亦唔知會行咗去邊，嗰種興趣同埋刺激就係喺嗰度嚟。」（葉志明攝）

老竇許祖賢曾踢甲組 訓練兒子睇波要睇闊啲

強尼的爸爸是前港甲流浪球員許祖賢，與郭家明及黎新祥同期出道，職業踢波跟為興趣落場是兩碼子的事，難怪在兒子眼中，逢禮拜日出現的父子聚會毫不有趣。「係一個訓練！𡃁仔踢波，一定係諗住落球場轆個波出去射龍門，但我老竇唔係，即係Training咁，跑圈先，之後我哋三個只係喺度搓波，唔畀射龍門，佢以前踢過甲組，所以用一個訓練模式同我哋去踢。」

訓練的除了控球技術，還有睇波的角度和分析，現在看來，統統都是基本功。「我嘅足球知識係喺老竇身上學番嚟，細個嗰陣時，一播波就會睇，通常都會覺得，入波先叫好波，但佢教我：『唔係嘅，有陣時射唔入，未必係前鋒渣，可能係個後衛好呢？』咁你咪認識多咗，相比當時同年紀嘅人，我睇波嘅角度亦闊咗，因為佢真係由細踢波踢到大，呢樣嘢對我將來踢波甚至講波，係有好直接嘅影響。」

是的，強尼真的很愛踢波，怎麼說？有得揀，答案自然會出現。那個年代生活簡樸，沒有智能手機沒有SWITCH沒有PS4，撇開睇電視聽電台睇雜誌玩卡牌遊戲那些不說，可以參加的課外活動就只有運動，籃球班、羽毛球班、游泳班。「樣樣都有做，但最後都係鍾意踢波，以前讀男校，唔知點解群埋成班Friend都係鍾意足球，朝朝早，好神心，7點已經返到學校等開鐵閘，一開閘就衝去踢波，上堂前已經成身濕晒，成班人好臭咁上堂。」

文章原本如此描述：「1973年出世，即三年後這位大叔便50歲了。」後來再想，邊有中佬咁貪靚咁姿整？就改為「型叔叔」。（葉志明攝）

伍華仔大戰工廠阿叔 用西瓜波被鬧爆

年輕人有無限精力，上堂前踢一輪，食午飯時已「叉滿電」，可以繼續踢，而且會趁空檔轉踢新蒲崗的街場，地點是昔日百樂酒樓旁邊，現在已變成百樂護老院。「買個飯盒，扒兩啖，就再踢，日日都係咁。」空間有限，想踢波的人太多，「伍華仔」遇上區內打工的藍領，清一色是大叔，他們不滿「地盤」遭霸佔，遂裝腔作勢：「𡃁仔，走啦！」。

年少氣盛，這些招數怎會有效？「我哋又唔識死，唔肯走，佢有佢哋踢，我有我哋踢，爭持咗一段時間之後，突然間有日班阿叔唔夠人，『喂，𡃁仔，係咪想踢波？同我哋踢！』」留意，強尼這班「伍華仔」踢的是西瓜波，畢竟價錢跟皮球相差很遠，他們獲邀後竟打算連人帶波上陣，遭大叔喝住：「黐線咩？踢番皮波！」由那時開始，強尼開始和成年人切磋球技，踢到中七畢業後，入讀城市大學工程系，先讀高級文憑，再升讀學位課程。

強尼天生熱愛足球，入讀城大後順理成章代表校隊參加大專杯，專踢後衛。認到哪個是他？答案是第二排左邊第一人。（受訪者提供）

踢波踢到代表城大 對手後來變同事

在城大前後五年時間，順理成章加入校隊，踢後衛，曾出戰大專杯，不少在球場上的對手，後來都成為同事。「同期嘅馮嘉奇係HKU（香港大學），我哋喺球場上對過，後來喺Cable講波做過同事，仲有冼家裕，而家都有講波，嗰陣時佢係讀教育學院（現稱香港教育大學），仲有啲唔同學校嘅人，後來都係因為出嚟做嘢之後識番。」

「做嘢」是指由建築轉行做電視之後。強尼承認，當年在城大畢業之後，隨即加入建築行業，沒想過人生會經歷翻天覆地的變化。「當時諗住讀完建築咪出嚟做地盤，畢業後就入去大公司做，第一單就係起志蓮淨院，但因為嗰個年代有『八萬五』，房屋署有好多Project，於是後來公司就將我調咗去專組起政府嘢，就算轉工之後都係咁，起球場、警局、消防局、學校，都係建築署Project，前後夾埋都做咗8年。」

「我諗我真係差唔多10年冇踢波，其實我真係好想踢番！」強尼坦言沒想過自己會有不踢波的一天。「我以為自己會一直踢到老，踢到死，去到六七十歲，都會同班Friend企喺度搓兩腳，冇諗過而家呢個年紀會停晒。」可惜因為之前不斷弄傷腰部和膝蓋，只好無奈放棄。（梁碧玲攝）

做建築八年有車有樓 滿足感蓋不過壓力

打工仔，有邊個唔想升職？強尼入行初時都以為自己會如此，但日子久了，他開始質疑自己。「好似已經睇到將來人生條路係點，當時我已經係Project Manager，月入三萬幾，有車有樓，生活OK，做多幾年，就係Senior Manager，再多幾年資歷，就算到Project Director，再上就係Director，當然唔一定做到，但Career path好清楚。」亦因為建築追求實用安全兼備，細緻是王道，所以相當適合「工作狂」。

「我諗我剛入行做Assistant Engineer，好彩跟着個『大佬』，勁勤力又單身，一個星期有三、四晩都會做到11、12點，咁我又想學嘢，所以每朝都係返早上8點，喺天水圍開工，夜晚跟佢一樣收咁夜，升職又快，同埋以前我係一個好逆來順受嘅人，讀建築咪做建築囉，好正路，但愈做落去就覺得，我唔係真係自發咁勤力，去到做咗8年，我就問自己，係唔係真係咁鍾意而家做緊嘅嘢？」

每一項建築都是集體工程，強尼發現日常工作中，絕大部份時間都是對人不對事，「每日處理人際關係，係多於建築，耐咗就有少少唔係好鍾意嗰種感覺。」當所有事情加起來，得到的滿足感仍不能蓋過壓力、痛苦和奄悶，就是離開的時候了。

因為擔任《全民造星》主持，令強尼曝光率急升，今年11月才播出的《全民造星III》，他已預留檔期再任主持。（資料圖片）

賭波合法化成契機 做冬正日面試做講波佬

又回到2003年。有一天，強尼覺得有種說不出的奄悶，他不想未來30年如一日，適逢當時正值政府通過賭波合法化，有線電視增闢專為賭波而設的球彩台，強尼熱愛踢波，很自然會扭開來看，「命運自選台」在毫無預告的情況下發揮作用。

「我記得8月開台，兩個月之後，有個主持突然間話唔做，喺節目講Bye Bye，然後直接公開招募：『你哋想嚟講波就嚟啦！』我就諗：不如試下啦！因為只係坐喺度諗，其實係冇選擇權，你要做咗嗰樣嘢，真係畀個機會你，你先有得選擇。」

坐言起行，他真的寄求職信去有線，冬至前一天收到電話，話筒傳來一把頗晦氣的聲線：「喂，唔該Johnny Hui！有線電視打嚟，聽日夜晚9點鐘上嚟Interview。」強尼霎時間以此反應：「聽日做冬喎！」對方沒好氣的說：「咁點呀？係咪唔嚟呀？」強尼當時覺得，沒有比追夢更重要，以麻甩佬的溝通方式回答：「嚟囉！」

因為「一時衝動」，那道通往五光十色的演藝之門，就在這段通過程中漸漸打開。很多時，一些重要時刻，往往在你不為意的時候出現，直至你回頭細想，才發現它有多重大。

（強尼專訪二之一）

經過17年的試煉和累積經驗，強尼今天已是多棲藝人，擔任主持、拍戲、拍劇，甚至唱歌。圖為他早前拍攝ViuTV新劇《暖男爸爸》，有幸跟「暴龍哥」鄭中基和「無綫視后」張可頤等猛料之人合作。（資料圖片）

最初加入有線擔任講波佬，後來辮數愈來愈多，更曾與當時仍然叫李嘉馨的李佳芯合作擔任《空間大改造》主持，成為他在有線的代表作。（受訪者提供）

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