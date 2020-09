專訪│演藝事業源於足球場　強尼感激父親傳授基本功：睇嘢闊咗！

人生從來都是一場覺悟之旅。

想起出自英國詭異浪漫公路劇《X你的世界末日》(The End of the F***ing World),第二季開首,便傳來飾演女主角Alyssa的Jessica Barden旁白:「很多時,一些重要時刻,往往在你不為意的時候出現,直至你回頭細想,才發現它有多重大。」(A lot of the time, you don't register the important moments in your life as they happen. You only see that they were important when you look back. )

老土But True。

但用這段對白形容強尼(許博文)的演藝之旅相當貼切。1973年出世,即三年後這位型叔叔便50歲了,但直到近年回望過去才發現,中學時代兩大興趣,成就人生路上兩個最重要篇章。

撰文:游大東

攝影:葉志明、梁碧玲

部份圖片由受訪者提供