現年31歲的陳芷尤(Apple)去年離開無綫(TVB)回到老家新加坡發展後,事業更上一層樓,電影和網絡劇一套接一套,人氣絲毫不減!近日Apple就在Instagram貼出一條Wakesurf(無繩滑水)的短片,並寫道:「Follow the wave, take my body. First time wake surfing without the rope. Had so much fun and I’m sure to surf again!(跟隨海浪,帶着我的身體。第一次不用繩索沖浪。 玩得很開心,我一定會再去沖浪!)」無獨有偶,舊愛張振朗日前被拍到與現任女友楊偲泳(Renci)去滑水,難怪有人話Apple玩緊隔空示威。