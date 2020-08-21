【養生好不好】譚崔性愛可以釋放負能量？　最正宗反而惹性侵疑雲

受新冠肺炎影響，香港人留家避疫，使對串流平台的需求更大，NETFLIX、HBO、myTV SUPER、ViuTV等的影片亦成為了大部份巿民的精神食糧。而除了劇集、電影、真人騷以及選秀節目等一如既往受歡迎之外，一些有關保健的節目亦愈來愈多人收看，而節目《養生好不好》（(Un)Well）近日亦打入香港NETFLIX排行榜10大位置。其實《養生好不好》並非「推介」養生秘方，而是揪出多項「養生」的「偏方」去逐一探討並解答迷思，其中一集就提到「譚崔性愛」。

莎夏是其中一名「譚崔性愛」的導師。（影片截圖）

以「精神力量」達致性高潮

對比起一般的性愛歡愉，「譚崔性愛」所着重的並非透過刺激性器去達致性高潮，反而更着重心靈上的釋放，透過將「負能量」排出身體從而因感受到喜悅並達到高潮，並不涉及性愛。例如在莎夏的課堂中，她會指導學生去透過身體的擺動，去「探索」自己內心的感受，再利用自己的嘆息、抱怨，甚至大叫大吼、眼淚去將負能量釋放、發洩，從而達至性愛的感覺。

睇睇學員如何釋放負能量去感受自己嘅身體：

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譚崔性愛涉性侵？

雖然「譚崔性愛」主張透過精神力量去感覺性愛甚至得到高潮，但「譚崔性愛」仍然牽涉不少性侵和性虐疑雲。影片找來比較宗教學教授大衛戈登懷特去講解，他表示「譚崔」其實是一套宗教概念和實踐，源於印度，而譚崔的主張是學習吸引和控制強大的女性生命體，衍生於更早期的魔鬼學傳統。他提及到，早期「譚崔」的入門儀式必須喝加了大師精液和瑜伽母子宮血或性排放物的混合液，入門者喝下之後，就能從凡人轉為威力超凡的生命體。所以教授會將上文提到近年流行的「譚崔」為「新譚崔」，是一門不尊重經典裡教誨的「譚崔」。

影片中有教「譚崔」的入門儀式的雕塑：

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由納西斯塔爾格創辦、管理和領導的「阿含」近年是「譚崔瑜伽」的話題「門派」，因為它牽涉到性侵、性虐疑雲。而今次的影片亦訪問了兩位「阿含」的前學員，二位亦分享了自己在「阿含」中的不悅快經歷，從而亦留下心理陰影。其中一名學員提到：「我非常景仰斯瓦米（納西斯塔爾格的專稱），對他敝開心門，他願意幫我做優尼按摩，優尼在梵文是陰部的意思，解決童年困擾（受父親影響）……但，他不經我同意，徹底侵害了我，我不知道能不能用『強暴』這個字眼，但我絕對敢說我感覺在性和情感上絕對受到傷害。」

聽聽另一位前學員如何憶述在「阿含」的經歷：

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看看納西斯塔爾格形容自己如何「幫助女性」：