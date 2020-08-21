吳香倫患罕見頑疾肺部有1/3纖維化　陳榮峻誓甘苦與共

7月10日係陳榮峻吳香倫結婚2周年。（FACEBOOK：@吳香倫）

茫茫人海中要搵到相愛可以共度一生嘅人絕不容易，要做到無論疾病健康都甘苦與共就更難能可貴。2017年12月8日TVB盆菜宴上，金牌綠葉陳榮峻當住2000人面前，下跪向拍拖3年嘅女友Helen吳香倫求婚。原來新婚後無幾耐Helen就患上於三年前奪去藝人魯芬性命嘅頑疾皮肌炎，令夫婦二人晴天霹靂。

陳榮峻夫婦不時到處遊玩，但原來吳香倫身患罕見疾病。（FACEBOOK：@吳香倫）

7月剛剛係陳榮峻吳香倫結婚2周年，新婚無幾耐Helen就肺炎入院，病情反覆，檢驗足一年先後喺手指同大脾切肌肉組織化驗，才發現係罕見兼病徵不明顯嘅皮肌炎。根據香港風濕病基金會資料，皮肌炎即皮膚及肌肉的發炎病症，主因係免疫系統失調所致，眼皮、手指及暴露於日光嘅部位會引起紅疹。病情嚴重者，皮肌炎可波及身體其他器官，例如心臟、呼吸系統、食道及消化系統，亦可引起併發症如肺部纖維化發炎等。3年前藝人魯芬就因為皮肌炎引發器官衰竭去世。

過去一年多，吳香倫不時出入醫院。（IG：@chanwingchun0822）

曾歷喪妻之痛嘅陳榮峻，再次面對愛妻患病都相當痛心，好驚要再次失去至愛。由於Helen手指關節腫至婚戒都戴唔到，驗出肌肉酵素比平常人高出幾倍，肺部有1/3纖維化，呢一年來不時出入醫院，相當勞累。好在發現得算早，依家佢地不時行山希望令身體恢復，陳榮峻仲承諾會照顧Helen一世，非常恩愛，令人稱羨。

陳榮峻經常陪吳香倫做運動，希望對個病有幫助。（IG：@helenhl08）