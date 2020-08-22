葉璇爆圈中兩位「塑料姐妹花」因角色反目　直指娛圈難有真閨密情

葉璇雖然已很久沒有拍戲拍劇，不過她最近就轉戰到抖音做直播跟大家見面，除了帶貨做生意，她也有直播節目，分享她的生活點滴以及所見所聞。在最新一集直播節目中，就探討閨密之間是否有真友誼，還大爆娛圈八卦秘聞，當中涉及兩位影視界一姐。她並沒有開名講明是誰，這卻令網民更加感興趣，很想知道她口中說的是誰。

葉璇轉戰抖音直播。(抖音截圖)

葉璇表示圈內有一對「塑料姐妹花」，分別是女星A和女星B，兩人曾經是好閨蜜，都是女主角級的一線女星，女星A比B人氣高，為人仗義，她的丈夫比她年紀小，而B現在的老公則是一位頂級有名的男星，不過卻出軌了。A對葉璇說出一件令她耿耿於懷十多年的往事。有一次劇組找了A去演一個角色，就連導演都跟她說好了，當她準備要去開拍的時候，豈料她突然被換掉了，由B來代替她演她原本的角色。後來A打聽下才知道原來是因為B在她的背後說她的壞話，說她很不合作，不好相處，A得悉後即覺得晴天霹靂，很難以接受。

她的節目最新一集話題。(抖音截圖)

另外，葉璇又透露一對明星情侶的故事，男方如今在娛樂圈人氣很高，有一次他喝醉後跟女友吵架，吵得激烈之際，他竟突然拿起酒杯擲向女方，幸好他女友沒有被擊中人，不然必定會毀容。葉璇就藉此事勸誡女生，千萬不要找有暴力傾向的男人當男朋友或老公。

她爆料都是不開名的。(抖音截圖)

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