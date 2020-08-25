Ellen炒三高層挽回形象失敗　傳珍妮花安妮絲頓接替主持工作

著名主持人Ellen DeGeneres入行多年，憑長壽綜藝節目《The Ellen DeGeneres Show》屢獲殊榮。早前被員工踢爆雙面人更涉嫌種族歧視、欺凌、恐嚇節目工作人員。大批網民發起了「#ReplaceEllen」的運動，希望換走Ellen，有指名嘴James Corden及Ellen好友Jennifer Aniston將會是最適合的人選。近日Ellen透過視像會議跟員工道歉，並開除3名高層，可惜再被恨批偽善。

近日Ellen透過視像會議跟員工道歉，並開除3名高層。（Getty Images）

根據BBC、鏡報等外國傳媒報道，Ellen日前跟員工開視像會議，期間情緒激動，表示希望能夠糾正工作團隊的歪風，因而炒掉節目旗下3為涉嫌性騷擾及歧視員工的高層，亦再三跟員工道歉，並承認自己無意間傷害到員工的身心健康。可惜，有大批網民在Twitter表示Ellen只是為了節目和挽救形象而做的一場戲。

Ellen一向跟不同巨星關係友好，當傳出偽善真面目後，震驚荷里活。（Getty Images）

其實Ellen自8月初就涉嫌種族歧視、欺凌、恐嚇節目工作人員公開道歉後，反而引起大量消息人士指她根本早就知道節目高層所做的一切，她一直縱容高層才是事情的源頭。就算現在能夠挽回節目，但她的名譽已經徹底破產。另外，有傳電視台已經整合了代替Ellen主持節目的名單，人選包括Jennifer Aniston、Sean Hayes、諧星Melissa McCarthy和Kristen Bell。

點撃即睇Ellen DeGeneres被指控的七宗罪：