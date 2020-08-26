「賈名媛」邱芷微身體出事　擔心長期要人照顧：驚有日起身郁唔到

於無綫（TVB）處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「賈名媛」邱芷微（Chelffy），近日在社交平台上傳雙手包紮紗布的照片，原來她身體近來頻頻出現問題，更曾試過一隻手動彈不得，「一諗到可能需要長期要人照顧，自己已經係一個負累，我唔想咁樣」，令她自己非常擔憂。

「賈名媛」邱芷微（Chelffy）近日身體出現連串問題。（邱芷微FB圖片）

Chelffy在社交網站留言說：「先後有牙齒問題而引發的鼻竇炎，然後雙手因為長期過度勞損而引發筋腱問題及另外的再引發的免疫系統問題。突然間我覺得自己開始已經不再年輕了。我記得有一日，起身嘅時候發現我其中一隻手動彈不得，我真係好擔心，如果有一日我起身全身郁唔到。」

幸好邱芷微及早發現病情，醫生表示有機會根治。（邱芷微FB圖片）

因為身體健康出現問題，令Chelffy對人生有新的看法，「有健康先至可以走更遠的路，現在除咗工作以外健康係會排到最前！我會好好地珍惜生命」。不少網民留言令她打氣，她亦很感激大家關心，「感謝好多朋友畀咗好多健康意見及介紹很多相關的醫生給我，最初知道自己有呢個病嘅時候我都10萬個問號，吓，咁後生都有？」這一連串免疫系統問題導致類風濕關節炎，一般來說難以根治，幸好她及早發現，醫生向她表示有得醫而且有機會斷尾。祝早日康復！

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