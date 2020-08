知名網站 TC Candler ,每年都會選出 100 位最美與最帥的臉孔代表,入選者包括歌手、演員、模特或是各領域的藝人。過往有大家熟悉的有小丑女瑪歌羅比(Margot Robbie)、「神奇女俠」姬嘉鐸Gal Gadot、「龍母」艾美莉克拉克 Emilia Clarke、迪麗熱巴、小松菜奈與石原聰美。而周子瑜更是曾連續多年有入圍,更曾在2017年獲得全球最美第3名、以及2018亞太區第4名,但今年竟然有位香港女星入選,暫時還是唯一一個,認真威水!

周子瑜今年再度入圍。(IG:tccandler)

那就是有「性感女神」之稱陳靜(Dada),Dada能入圍可以說當之無愧,因為由她出道至今,Dada的甜美外表及以性感身材一直都被人留意,2013年更獲得金像獎〈最佳女配角》,相信Dada今次獲得認同亦很高興,而她Dada亦在TC Candler IG留言:「Thank you so much for the nomination」

